Mobilität

BMW: Der elektrische M3 ist ein „echter M3“

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BMW bringt nach den elektrischen 3er, den man vor ein paar Wochen als BMW i3 vorgestellt hat und bereits verkauft, nächstes Jahr auch als echten M. Dieser wird BMW M3 heißen, wie der Verbrenner, nicht BMW iM3 oder sowas in der Art.

Das hat Frank van Meel diese Woche bei Bimmer Today verraten, denn der BMW M3 soll ein echter M3 sein, egal ob elektrisch oder mit Verbrenner (folgt später).

Ein neuer Fake-Sound, eine Fake-Gangschaltung, wie sie derzeit viele verbauen, und unglaublich viel Leistung, damit will BMW den M3 zum echten M3 machen. Der Verbrenner bleibt übrigens, im Gegensatz zum BMW M5, ein reiner Verbrenner und kommt laut BMW ohne elektrischen Antrieb (es wird also kein Plug-in-Hybrid) aus.

Die Elektroautos laufen gut bei BMW und ich bin gespannt, wie der Anteil zwischen dem elektrischen und dem klassischen M3 sein wird. Der Verbrenner wird sicher noch dominieren bei dieser Zielgruppe, die Zahlen werden aber interessant sein.

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15. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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