Mobilität

Geely mit Kampfansage an den deutschen Markt

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Geely kennen und fahren viele, sei es mit einem Logo von Volvo, Polestar oder am Ende vielleicht auch von Smart. Doch jetzt kommt Geely selbst nach Deutschland und man hat große Ziele, sehr große Ziele. BYD und SAIC will man bald ablösen.

In den nächsten Jahren möchte Geely „zum stärksten chinesischen Importeur werden“, so Philipp Hempel von Geely Auto Deutschland in der Automobilwoche.

Philipp Hempel weiß, wie so ein Angriff geht, immerhin hat er MG Motor für SAIC bei uns aufgebaut und sehr bekannt und beliebt gemacht. Und er hat davor auch schon Erfahrung bei Tesla gesammelt, als man noch auf Wachstum setzte.

Es sind „mindestens 125 Standorte“ für Geely geplant und die Marke möchte „in jeder Region mit mehr als 100.000 Einwohnern (…) vertreten sein“. Geely habe genau das, was es in Deutschland derzeit benötigt, nämlich „modernste Technik zu einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis“. Der Preis entscheidet also.

Im Premiumbereich tun sich die Marken aus China weiterhin schwer, das weiß auch Geely sehr gut (siehe Polestar), greift man jedoch über den Preis an, dann kann man neue Kunden für sich gewinnen. Ich bin gespannt, denn leicht wird es, auch mit attraktiven Preisen nicht. Mal schauen, wo Geely in 2-3 Jahren bei uns steht.

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