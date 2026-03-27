Geely: Jetzt wollen die Chinesen den deutschen Markt selbst erobern
Geely kennen sicher einige und viele von euch werden ein Auto mit Geely-Technik fahren, sei es bei Volvo, bei Polestar, bei Smart oder, wenn auch nur in Teilen, bei Mercedes. Bisher agierte man bei uns in Deutschland aber eher im Hintergrund.
Das wird sich 2026 ändern, wie man letztes Jahr bestätigt hat, und den Anfang machen der Starray EM-i, ein Hybride für 32.990 Euro, und der E5, ein Elektroauto für 37.990 Euro. Zwei SUVs, beide von Geely selbst, preislich „unten“ zu sehen.
Während die anderen Marken von Geely also eher im Premiumbereich wildern und sich dort teilweise schwertun, will es Geely eher mit BYD und SAIC (MG Motor) bei uns aufnehmen. In den nächsten Wochen geht es dann los, die deutsche Webseite befindet sich auch noch im Aufbau. Die Konkurrenz aus China wächst also weiter.
Geely E5
Der vollelektrische Geely E5 ist 4,62 Meter lang. Seine Energie speist der 160 kW / 218 PS starke Elektromotor aus einer 60,2 oder 68,4 kWh großen Lithium-Eisenphosphat-Batterie, die bis zu 475 Kilometer Fahrt ohne Ladestopp ermöglicht (WLTP kombiniert). Fünf Sitzplätze und 461 bis 1.877 Liter Raum für Gepäck stehen im Geely E5 für ein großzügiges Raumangebot.
Geely Starray EM-i
Der Starray EM-i richtet sich an alle, die einen funktionalen Einstieg in die elektrifizierte Mobilität suchen. Sein Plug-in-Hybrid-Antrieb ermöglicht Reichweiten von bis zu 1.055 Kilometer (WLTP kombiniert). Er vereint einen 160 kW / 218 PS starken Elektroantrieb und einen 1,5-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor mit 73 kW / 100 PS zu einem wirtschaftlichen Gesamtpaket. Die bis zu 29,8 kWh große Lithium-Eisenphosphat-Batterie im Starray EM-i ermöglicht rein elektrische Reichweiten von maximal 136 Kilometer (WLTP kombiniert). Auf 4,74 Meter Länge bietet der Starray EM-i Platz für bis zu fünf Personen. Der 528 bis 2.065 Liter große Gepäckraum macht das kompakte Plug-in-Hybrid-SUV zudem zum idealen Familienbegleiter.
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