Ghost of Yotei übertrifft den Vorgänger „signifikant“

Sony hat verraten, dass sich Ghost of Yotei sehr gut verkauft hat und auch für die guten Zahlen der PlayStation-Sparte mitverantwortlich war. Das Spiel habe den Vorgänger (Ghost of Tsushima) „signifikant“ (im gleichen Zeitraum) übertroffen.

Das ist aus zwei Gründen interessant, denn als Tsushima auf den Markt kam, da war die PS4 schon deutlich weiter verbreitet, als jetzt die PS5. Und es zeigt, wie egal die Meinung einer kleinen Bubble ist, die das Spiel scheitern sehen wollten.

Ghost of Yotei wurde hier und da als „woke“ bezeichnet und es wurden sich News ausgedacht, die von einem gescheiterten Spiel sprachen. Aber so ist es, wenn man einer Ideologie folgt, die Fakten sprechen dann eben oft eine andere Sprache.