Ghost of Yotei übertrifft den Vorgänger „signifikant“
Sony hat verraten, dass sich Ghost of Yotei sehr gut verkauft hat und auch für die guten Zahlen der PlayStation-Sparte mitverantwortlich war. Das Spiel habe den Vorgänger (Ghost of Tsushima) „signifikant“ (im gleichen Zeitraum) übertroffen.
Das ist aus zwei Gründen interessant, denn als Tsushima auf den Markt kam, da war die PS4 schon deutlich weiter verbreitet, als jetzt die PS5. Und es zeigt, wie egal die Meinung einer kleinen Bubble ist, die das Spiel scheitern sehen wollten.
Ghost of Yotei wurde hier und da als „woke“ bezeichnet und es wurden sich News ausgedacht, die von einem gescheiterten Spiel sprachen. Aber so ist es, wenn man einer Ideologie folgt, die Fakten sprechen dann eben oft eine andere Sprache.
Fehler melden2 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Falsche Schlussfolgerung.
Ghost of Tsushima hat sich als neue IP erst über „word of mouth“ einen Namen machen müssen, klar verkaufen sich so neue IPs immer erst langsam. War mit Expedition 33 und Co. anfangs nicht anders. Die legten erst zu, als sich der Name verbreitete.
Ghost of Yotei konnte von diesem guten Ruf am Anfang profitieren. Allerdings betreibt der Quell-Artikel Schönrednerei, denn das Spiel hat sich vielleicht die ersten paar Tage besser verkauft als der Vorgänger, blieb aber insgesamt weit hinter den Erwartungen zurück. Von einem zweiten Teil erwartet man normalerweise, dass er den ersten bei weitem übertrifft. Das hat Yotei aber mitnichten getan, die Verkaufszahlen fielen relativ schnell in den Keller. Siehe etwa das aktuelle Beispiel Highguard. Jeder wollte den bekannten Titel wenigstens einmal probieren. Nach zwei Wochen sind mal gerade fünf Prozent der Spieler verblieben.
3,3 Millionen Verkäufe nach einem Monat sind vielleicht nicht schlecht aber sie sind auch nicht gut für ein Triple A Game. Nicht umsonst wurde der Boss von Sucker Punch mittlerweile gefeuert.
Die heutigen Artikel die von Erfolg reden sind nur die übliche Propaganda und Schadensbegrenzung, wie schon bei Veilguard, AC Shadows und Co. von den Firmen und ihren (amerikanischen) Geldbeziehern, sprich Spielemedien, als Verbreiter.
Und da haben wir das typische Beispiel für Menschen, die einer Ideologie folgen und, egal wie die Faktenlage aussieht, sich ihre eigene Realität bauen.