Sony PlayStation 5: Die Nachfrage geht zurück

Das Weihnachtsgeschäft lieft durchaus solide für die PlayStation 5 von Sony, mit 8 Millionen verkauften Einheiten kann man definitiv zufrieden sein. Allerdings geht die Nachfrage nach dieser Konsolengeneration so langsam auch ein bisschen zurück.

Ende 2024 blickte Sony, und das nach einem eher mittelmäßigen Jahr an Spielen, auf 9,5 Millionen verkaufte Einheiten, man merkt, dass wir uns so langsam wieder auf die „natürliche Grenze“ der Konsolenspieler zubewegen. Insgesamt kommt die PS5 jetzt auf 92,2 Millionen (und ist damit ähnlich erfolgreich wie die PS4 zuvor).

Doch spätestens ab 100 Millionen wird es schwierig, eigentlich, denn Sony hat noch ein Ass im Ärmel für 2026. GTA 6 wird die Verkaufszahlen im vierten Quartal 2026 sicher massiv ankurbeln und ich rechne mit klar über 10 Millionen PS5-Einheiten.