Kommentar: Das Google Pixel 6

Ich mag die Pixel-Reihe, aber so wirklich erfolgreich ist sie bisher nicht. Und dennoch bin ich gespannt, was Google mit dem Pixel 6 machen möchte.

Erfahrungsgemäß wird es nun bald zahlreiche Gerüchte zum Pixel 6 geben und die Google I/O und die erste Beta von Android 12 wären ein guter Zeitpunkt für frische Informationen. Daher wollte ich kurz vorher noch einen persönlichen Kommentar dazu schreiben und mit euch diskutieren, was ich so vom Pixel 6 erwarte.

Die Hardware im Pixel 6

Das Google Pixel 5 hat mich ehrlich gesagt überzeugt und ich fand es auch nicht schlecht, dass man sich gegen einen Highend-Chip entschieden und dafür den Preis ein bisschen gesenkt hat. Daran darf man gerne festhalten, wobei ja für 2021 im Raum steht, dass Google sogar erstmals einen eigenen Chip verbaut hat.

Power ist jedenfalls genug da, schnell und kabellos laden kann man es schon jetzt und hier habe ich keine hohen Erwartungen. Mal ehrlich: Ich spüre bei der Power in Smartphones kaum noch einen Unterschied. Maximal bei der Akkulaufzeit, aber die ist auch gut. Da wird es Fortschritte geben, die sind aber nicht so wichtig.

Ich persönlich finde es da schon deutlich spannender, dass der Sensor für den Fingerabdruck endlich unter das Display wandert. Ich finde die Rückseite nicht komplett schlecht, aber auch nicht gut. Und da Google leider keinen 3D-Sensor für die Gesichtserkennung mehr verbaut, wäre das meine favorisierte Wahl.

Ansonsten hoffe ich, dass wir wieder ein kompaktes Smartphone bekommen werden. Das Pixel 5 hat ein 6 Zoll großes Display und das reicht mir. Es ist daher auch einer meiner Favoriten von 2020 gewesen. Das Display darf aber gerne die neueste OLED-Technologie von Samsung (LTPO) und 120 Hz bekommen.

PS: Wir werden wohl wieder ein Loch im Display bekommen, den Hinweis dazu lieferte die Kamera-App von Google vor ein paar Wochen. Wenn es keinen 3D-Sensor gibt, ist das tatsächlich meine erste Wahl. Ich hätte zwar lieber den 3D-Sensor vom Pixel 4 zurück, aber ich glaube nicht, dass Google diesen Weg geht.

Kommen wir zu dem, was für Google oft das wichtigste Feature ist: Die Kamera. Da hoffe ich, dass man endlich auf eine Triple-Kamera setzt. Der Hauptsensor ist gut, schon seit Jahren, die Ultraweitwinkel-Kamera auch, aber der Zoom nicht. Da wäre es tatsächlich an der Zeit, dass Google hier eine eigene Kamera dafür verbaut.

Pixel 6 als neuer Software-Standard

Ebenfalls wichtig für die Pixel-Reihe: Die Software. Android 12 dürfte die Basis sein und der Pixel Launcher ist gut, darum geht es mir nicht. Ich hoffe aber, dass man bei Google endlich bei den Updates nachlegt. Nicht nur mit Apple, sondern auch mit Samsung, die mittlerweile einen besseren Support als Google selbst bieten.

Drei Major-Updates und vier Jahre bei den Sicherheitsupdates bietet Samsung, damit zieht man bei der Sicherheit an Google vorbei. Die bieten nur drei Jahre in beiden Fällen. Es wäre doch aber mal ein Zeichen, wenn man vier Jahre vollen Support für Android-Updates (auch bei den Major-Updates) bieten würde.

Die Hardware ist mittlerweile ausgereift und wird den meisten Nutzern für viele Jahre reichen. Mit Blick auf den Wandel der Welt und die Nachhaltigkeit, die man bei Google ja gerne bei den Produkten hervorhebt, könnte man hier gerne auch mal einen neuen Software-Standard für die Android-Branche setzen.

Google muss offensiver vorgehen

Bei der Pixel-Reihe hatte ich bisher immer das Gefühl, dass man Abstriche machen muss, was Google auch erkannt hat. Daher hat man den Preis gesenkt und greift mit dem Pixel 5 eher in der Mittelklasse an. Selbst wenn man alles optimiert und ein Flaggschiff mit allen Features zeigt, dann muss Google noch eine Sache lernen.

Der Smartphone-Markt ist gesättigt und rückläufig. Es wäre daher nicht schlecht, wenn man in die Offensive geht und mehr Werbung macht. Google hat weiterhin die meistbesuchte Webseite der Welt. Wie wäre es, wenn man das nutzt und dann auch mal etwas Geld für eine etwas größere Kampagne in die Hand nimmt.

Ich hoffe außerdem, dass man endlich das Ökosystem rund um das Google Pixel stärkt. Ein gutes Smartphone ist eine Sache, reicht aber nicht. Apple verkauft auch nicht nur das iPhone, sondern noch eine Apple Watch, ein iPad, AirPods, einen Apple TV und mehr. Dazu noch ein paar Dienste und man hat ein Ökosystem.

Das von Google ist mit Blick auf die Dienste gar nicht so schlecht, immerhin hat man den beliebtesten Videodienst und den größten Maildienst. Google nutzt das aber nicht wirklich. Da wäre es spannend ein paar Pakete zu schnüren. Immerhin könnten wir 2021 endlich eine Pixel Watch sehen, das wäre auch wichtig.

Ich bin auf das Pixel 6 gespannt

Am Ende ist es so, dass die ganzen Android-Flaggschiffe so identisch sind, dass ich sie kaum noch unterscheiden kann. Bei Google hoffe ich aber, dass wir a) ein kompaktes Smartphone bekommen und keinen Boliden mit fast 7 Zoll und b) dass man 2021 ein Zeichen bei der Software und Langlebigkeit der Produkte setzt.

Google hat viel Geld in das Team von HTC investiert und man hat Fitbit für viel Geld übernommen, da scheint also durchaus ein Plan zu bestehen. Man hat bei Google gemerkt, dass das mit den Pixel-Modellen nicht wie 2019 und davor weitergehen kann und dazugelernt. Und manche Veränderungen benötigen etwas Zeit.

Android 12 wird kommende Woche auf der Google I/O vorgestellt, dann kommt bald ein Google Pixel 5a. Das Google Pixel 6 dürfte uns dann im Herbst, vermutlich im Oktober rum und zusammen mit einem Pixel Fold, erwarten. Ich werde die Gerüchte natürlich weiter verfolgen und bin gespannt, was Google geplant hat.

Video: Die Google Pixel Watch

