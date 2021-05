Google deutet eigenen Chip für das Pixel 6 an

Das Google Pixel 6 soll mit einem eigenen Chip von Google ausgestattet sein und als Codename wurde das letzte Mal „Whitechapel“ in den Raum geworfen. Nun hat Google diesen selbst im AOSP-Bereich erwähnt, wie 9TO5Google bemerkt hat.

In einem Kommentar wird „Whitechapel“ im Zusammenhang mit dem „P21“ genannt und es könnte sich hier um das „Pixel 2021“ handeln. Oder in anderen Worten: Es ist vermutlich der Google-Chip für das Pixel 6, welches 2021 kommt.

You don’t need coredomain to use binder_use. This one lives fine on P21: https://source.corp.google.com/android/device/google/gs101-sepolicy/whitechapel/vendor/google/twoshay.te;l=9?q=%22binder_use(%22%20p:android$%20f:gs101-sepolicy