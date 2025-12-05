Wearables

Google plant neue Gesten für die Pixel Watch

Autor-Bild
Von
|

Google war mit Android Wear damals eigentlich schon sehr früh bei Gesten für Smartwatches dabei, mit dem Übergang zu Wear OS spielte das Thema dann aber eine kleinere Rolle. Doch die Konkurrenz hat seit dem neue Gesten implementiert.

Hersteller wie Samsung oder Apple setzen immer mehr darauf, bei einer Apple Watch kann man zum Beispiel mit einem doppelten Tippen der Finger (Zeigefinger und Daumen) eine Aktion ausführen und kippt man die Uhr leicht nach hinten, dann kann man Dinge beenden. Diese beiden Gesten plant angeblich auch Google.

Der Code in der neuen App für die Google Pixel Watch lässt laut Android Authority vermuten, dass wir zwei Gesten bekommen, einmal „double_pinch_gesture“ und auch die „wrist_turn_gesture“. Details zu den Gesten fehlen im Code allerdings.

Ich bin mittlerweile ein großer Fan von Gesten bei der Apple Watch und nutze die zwei Optionen, die Apple anbietet, fast täglich. Für die Zukunft wünsche ich mir hier sogar noch deutlich mehr Möglichkeiten und weitere Gesten in den Wearables.

Amazon Alexa Plus Logo

Amazon spendiert Alexa+ direkt eine neue Funktion

Amazon testet seit Anfang des Jahres eine neue Version von Alexa, die man seit einigen Tagen auch ausgewählten Nutzern in…

4. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Wearables / Google plant neue Gesten für die Pixel Watch
Weitere Neuigkeiten
Netflix Logo 2025 Neu
HBO, Harry Potter, Batman und mehr: Netflix möchte Warner kaufen
in News
Toyota plant elektrischen Sportwagen von Lexus
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Große Erleichterung für Cupra deutet sich an
in Mobilität
Porsche plant weitere „Kostenoptimierungen“
in Mobilität
Apple Event September 2021 Header
Der Management-Umbau bei Apple geht weiter
in News
Mark Zuckerberg Metaverse
Die Vision des Metaverse ist gescheitert
in Marktgeschehen
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon spendiert Alexa+ direkt eine neue Funktion
in Dienste
Blau Mobilfunk
O2-Marke Blau verbessert Prepaid-Tarife mit mehr Datenvolumen
in Tarife
Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Farben
Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Neue Flaggschiff-Uhr kommt 2026
in Wearables
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
EU-Kommission nimmt Meta wegen KI-Zugang über WhatsApp ins Visier
in Dienste