Google plant neue Gesten für die Pixel Watch

Google war mit Android Wear damals eigentlich schon sehr früh bei Gesten für Smartwatches dabei, mit dem Übergang zu Wear OS spielte das Thema dann aber eine kleinere Rolle. Doch die Konkurrenz hat seit dem neue Gesten implementiert.

Hersteller wie Samsung oder Apple setzen immer mehr darauf, bei einer Apple Watch kann man zum Beispiel mit einem doppelten Tippen der Finger (Zeigefinger und Daumen) eine Aktion ausführen und kippt man die Uhr leicht nach hinten, dann kann man Dinge beenden. Diese beiden Gesten plant angeblich auch Google.

Der Code in der neuen App für die Google Pixel Watch lässt laut Android Authority vermuten, dass wir zwei Gesten bekommen, einmal „double_pinch_gesture“ und auch die „wrist_turn_gesture“. Details zu den Gesten fehlen im Code allerdings.

Ich bin mittlerweile ein großer Fan von Gesten bei der Apple Watch und nutze die zwei Optionen, die Apple anbietet, fast täglich. Für die Zukunft wünsche ich mir hier sogar noch deutlich mehr Möglichkeiten und weitere Gesten in den Wearables.