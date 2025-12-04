Dienste

Amazon spendiert Alexa+ direkt eine neue Funktion

Amazon testet seit Anfang des Jahres eine neue Version von Alexa, die man seit einigen Tagen auch ausgewählten Nutzern in Deutschland anbietet. Diese nennt sich Alexa+ und ist kostenpflichtig, es sei denn, man hat ein Abo bei Amazon Prime.

Diese Woche hat das Unternehmen eine neue Funktion angekündigt, bei der man Alexa+ eine Szene in einer Serie oder einem Film beschreiben kann und diese wird dann (im besten Fall) direkt abgespielt. Als Beispiel nennt uns Amazon: „Alexa, springe zu der Szene in Red One, in der der Weihnachtsmann über die Stadt fliegt“.

Amazon greift dabei laut eigenen Angaben auch auf die Daten von X-Ray zu, aber es gibt eine Einschränkung, denn das funktioniert nur mit einem Fire TV. Und man testet es derzeit noch mit ausgewählten Filmen, die Serien sollen sehr bald folgen.

Grundsätzlich eine gute Idee und nette Ergänzung für einen KI-Chatbot, aber man merkt schon jetzt, dass die „alte Alexa“ vermutlich abgeschrieben ist und keine neuen Funktionen mehr bekommen wird. Amazon wird, spätestens ab 2026, sicher viele Nutzer zu Alexa+ locken wollen – und damit mehr Nutzer zum Prime-Abo.

