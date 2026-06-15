Halo für die PlayStation bekommt eine Absage

Keine Sorge, das kommende Halo: Campaign Evolved wird weiterhin für die PS5 im Juli erscheinen, weil es aber schon für die Konsole angekündigt wurde und man bei Microsoft betont hat, dass alle PS5-Spiele, die bestätigt wurden, weiter kommen.

Doch das Remake des ersten Teils sollte eigentlich nur eine Grundlage für die Zukunft von Halo auf mehreren Plattformen werden, die Microsoft jetzt laut Jez Cordon gekippt hat. Das Remake wird der einzige Teil auf der PlayStation bleiben.

Die anderen beiden Remakes, die noch nicht offiziell sind, und das ganz neue Halo, werden Exklusivspiele auf der Xbox sein. Der Master Chief ist eine Marke, die für die Xbox steht, und daher holt sich Microsoft die Exklusivität hier wieder zurück.

Aktuell ist die Lage der Exklusivspiele noch verwirrend, eigentlich sollten ja alle neuen Xbox-Spiele „multiplattform“ werden. Jetzt werden es nur noch ausgewählte Titel, aber es ist unklar, welche. Marken, die für die Xbox stehen, und Halo ist die Marke der Xbox, werden wir langfristig nicht mehr auf anderen Konsolen sehen.

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