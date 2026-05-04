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Hanseatic Bank spendiert Bonus für die GoldCard

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Die Hanseatic Bank startet ab heute eine zeitlich befristete Bonusaktion für neue GoldCard-Kunden.

Die Hanseatic Bank hat eine neue Kampagne für ihre GoldCard Kreditkarte gestartet. Neukunden können demnach einen Bonus in Höhe von 60 Euro erhalten. Die Aktion läuft bis zum 30. Juni 2026 und richtet sich an Personen, die erstmals eine entsprechende Kreditkarte des Unternehmens beantragen.

Für den Erhalt des Bonus gelten mehrere Bedingungen. Kunden müssen ihre GoldCard innerhalb von vier Wochen nach Kontoeröffnung mindestens dreimal einsetzen. Zudem müssen in diesem Zeitraum Umsätze von insgesamt mindestens 100 Euro erreicht werden.

Welche Voraussetzungen für den GoldCard-Bonus gelten

Die wichtigsten Bedingungen im Überblick:

Nach Angaben der Bank dürfen Interessenten in den vergangenen zwölf Monaten kein Kreditkartenkonto bei der Hanseatic Bank geführt haben, um an der Aktion teilzunehmen. Der Bonus wird auf das Kreditkartenkonto gutgeschrieben, sobald die Bedingungen erfüllt wurden.

Zur Hanseatic Bank GoldCard →

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