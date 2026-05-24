backFlip 21/2026: Fallout: Amazon überrascht Fans bei Staffel 3

Die 21. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Fallout: Amazon überrascht Fans bei Staffel 3“, „Das „Ende“ der Elektroautos: Honda setzt voll auf Verbrenner“ und „EnBW startet neuen Haushaltsstromtarif für Elektroautofahrer“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.