Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Juni 2026

Der Monat neigt sich so langsam aber sicher dem Ende und das bedeutet, dass wir uns mit den Highlights für Juni 2026 beschäftigen. Bei den monatlichen Inhalten der Streamingdienste gibt es heute die Highlights von Sky und WOW.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

Marilyn Monroe – Ein Opfer der Mafia? S1 (1.6.)

Cold Case Investigators S1 (5.6.)

Unsere Erde im Wandel – Das Korallen-Special (5.6.)

Blue Whales: Return of the Giants (8.6.)

The Real Murders of Atlanta S3b (8.6.)

Putins Russland S1 (9.6.)

Animal Park S24 (10.6.)

Inside FBI – Die härtesten Fälle S6 (10.6.)

Champions der Tierwelt S1 (12.6.)

Uwe Ochsenknecht präsentiert: die 7 Todsünden (SVOD only) S1 (17.6.)

Die Wikinger – Entstehung eines Imperiums S1 (19.6.)

House of the Dragon S3 (22.6.)

Life Below Zero S8 (22.6.)

Tatort Hotel S1 (23.6.)

Grimm S1 (29.6.)

Filme

The Prosecutor (5.6.)

Mission: Gardener – Der grüne Daumen der Rache (6.6.)

Dracula – Die Auferstehung (12.6.)

Fist of the Warrior (13.6.)

Bang – Storm of Bullets (19.6.)

Him – Der Größte aller Zeiten (20.6.)

SpongeBob Schwammkopf: Piraten ahoi! (26.6.)

Dann passiert das Leben (27.6.)

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