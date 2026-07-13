Smartphones

Das Ende von OnePlus in Deutschland ist da

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Es hat sich seit Monaten angedeutet und zuletzt lieferte OnePlus selbst einen mehr als eindeutigen Hinweis, als man für Smartphones von Oppo im hauseigenen Shop warb. Die Marke verabschiedet sich aus Europa und das wohl noch diese Woche.

Laut WinFuture wurde die strategische Neuausrichtung beschlossen und man will noch im Laufe der Woche bekannt geben, dass es das mit OnePlus in Europa (und somit Deutschland) war. Und man wird die Marke wohl auch in den USA einstellen.

OnePlus: Das Comeback ist gescheitert

Vor ein paar Wochen hieß es von offizieller Seite nur, dass man die Lage prüft, aber eigentlich war es allen klar. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Comeback (OnePlus musste den Verkauf in Deutschland zweimal einstellen, weil man Patente verletzte) war es das also, dieses Mal folgt das endgültige und freiwillige Aus der Marke.

Ich bin mal gespannt, was das dann für Oppo bedeutet, die diese Rolle bei uns in Zukunft übernehmen wollen. Doch da macht man auch kaum Marketing, da ist man auch nicht wirklich aktiv, man müsste also auch diese Strategie noch anpassen.

Es würde mich aber nicht wundern, wenn sich irgendwann alle der alten BBK-Marken (Oppo, Vivo, OnePlus und Realme) aus Europa verabschieden, immerhin haben sie die Patentstreitigkeiten hart getroffen und man konnte sich danach nicht fangen. Schade ist es aber, denn die Marken bauen weiterhin solide Smartphones.

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