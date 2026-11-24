Die ING Deutschland führt am heutigen 24. November eine echte Visa-Kreditkarte ein, die monatlich 1,99 Euro kostet.

Damit ergänzt die Direktbank ihr bisheriges Kartenangebot um eine sogenannte Charge-Kreditkarte. Anders als bei der bekannten Visa-Debitkarte werden Zahlungen nicht sofort vom Girokonto abgebucht, sondern gesammelt einmal im Monat abgerechnet. Eine Ratenzahlung ist allerdings nicht vorgesehen.

ING Kreditkarte: Gebühren und Voraussetzungen

Wie unter anderem das Branchenportal Finanz-Szene vorab berichtet, gelten für die neue Kreditkarte folgende Konditionen:

Monatliche Grundgebühr: 1,99 Euro (23,88 Euro jährlich)

Fremdwährungsgebühr: 0,5 Prozent pro Umsatz

Bargeldabhebungen: jeweils 1,99 Euro

Abrechnung: einmal monatlich, keine Teilzahlung

Zum Start können ausschließlich volljährige Bestandskunden die Karte bestellen, die seit mindestens sieben Monaten ein Einzelgirokonto bei der ING führen. Neukunden und Inhaber von Gemeinschaftskonten müssen sich noch gedulden. Für sie soll das Angebot in einigen Monaten verfügbar werden.

Die bisherige Visa-Debitkarte bleibt Bestandteil des regulären Girokontos. Die neue Kreditkarte muss dagegen separat beantragt werden. Ähnlich läuft es bereits bei der optionalen Girocard, für die die ING monatlich 1,49 Euro verlangt.

Sechs Jahre von der Idee bis zum Marktstart

Ganz neu sind die Kreditkartenpläne der ING nicht. Bereits 2020 gab es entsprechende Überlegungen, die während der Corona-Pandemie zunächst zurückgestellt wurden.

Im August 2025 griff ING-Deutschland-Chef Lars Stoy das Vorhaben wieder auf. Im Sommer 2026 stellte die Bank schließlich einen Marktstart bis zum Jahresende in Aussicht.

Interessant ist vor allem die Gebührenstruktur. Die jährlichen Fixkosten bleiben mit 23,88 Euro überschaubar, allerdings kostet jede Bargeldabhebung zusätzlich. Wer regelmäßig Geld abhebt, sollte das bei der Entscheidung berücksichtigen.

Auch die fehlende Teilzahlungsfunktion ist wichtig: Die ING bietet zwar eine echte Kreditkarte mit verzögerter Abrechnung, aber keinen Kreditrahmen, dessen Rückzahlung sich gegen Zinsen über mehrere Monate verteilen lässt.

Gut zu wissen Im Alltag bietet eine echte Kreditkarte gegenüber einer Visa-Debitkarte kaum Vorteile. Interessant wird sie vor allem bei Reisen, da manche Mietwagenanbieter und Hotels für die Hinterlegung einer Kaution ausschließlich echte Kreditkarten akzeptieren. Zudem blockieren reservierte Beträge den Kreditrahmen und nicht das verfügbare Guthaben auf dem Girokonto. Wer bislang problemlos mit seiner Debitkarte zurechtkommt, kann sich die zusätzlichen 23,88 Euro im Jahr also sparen.

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