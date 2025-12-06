Joyn startet KI-Streaming-Assistentin mit Google-Gemini-Technologie

Die neue KI-Streaming-Assistentin „Joyce“ von Joyn lernt Nutzervorlieben und stellt personalisierte Programmempfehlungen bereit.

Joyn hat mit „Joyce“ eine KI-basierte Streaming-Assistentin eingeführt, die Zuschauerinnen und Zuschauern individuell zugeschnittene Programmvorschläge bietet. Die Assistentin soll Nutzern die Auswahl erleichtern und „mit Charme sowie Witz“ auf ihre Wünsche reagieren.

erantwortlich für die Entwicklung ist Benjamin Risom, Chief Product Officer bei Joyn, der die Lösung als die smarteste Antwort auf die Frage „Was soll ich heute schauen?“ bezeichnet.

Die KI arbeitet lernfähig und passt sich durch kontinuierliche Nutzung immer besser an die Sehgewohnheiten der Nutzer an. Neben Empfehlungen plant Joyn, „Joyce“ perspektivisch um Funktionen wie Sortiervorschläge und Erinnerungen an Neuerscheinungen zu erweitern. Die derzeit verfügbare Version befindet sich im Beta-Status und soll durch intensivere Anwendung weiter verbessert werden.

Technisch basiert die Assistentin auf der Google Gemini-Technologie. Zum Start ist „Joyce“ auf iOS und dem iPhone verfügbar und kann per Texteingabe oder Spracheingabe gesteuert werden. Joyn positioniert die Einführung als „Ausblick auf die Zukunft des Streamings“. Etwas dick aufgetragen, würde ich sagen.

