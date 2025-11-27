Star Wars, Taylor Swift und mehr: Neu bei Disney+ im Dezember
Disney+ erweitert sein Programm im Dezember 2025 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen und haben die Möglichkeit, Inhalte altersgerecht zu steuern.
Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und das bekannte Searchlight Pictures.
Der Streaming-Service richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr), inklusive Funktionen wie Kindersicherung.
Highlights für Disney+
- Searchlight Pictures „Die Rosenschlacht“
- Ab 3. Dezember auf Disney+ streamen
- „Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht’s!“
- Ab 5. Dezember auf Disney+ streamen
- Star Wars: „Die Abenteuer der jungen Jedi“ – Staffel 3
- Ab 8. Dezember exklusiv auf Disney+
- UEFA Women’s Champions League 2025/26
- 5. Spieltag am 9. und 10. Dezember
- 6. Spieltag am 17. Dezember
- Percy Jackson – Die Serie“ – Staffel 2
- Ab 10. Dezember exklusiv auf Disney+
- „Criminal Minds: Evolution“ – Staffel 18
- Ab 10. Dezember exklusiv auf Disney+
- „The End of an Era” – Staffel 1
- Ab 12. Dezember exklusiv auf Disney+
- „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“
- Ab 12. Dezember exklusiv auf Disney+
Weitere Neustarts für Disney+
3. Dezember
+ 9-1-1: Nashville
+ Are you sure?! – Staffel 2 (Disney) (OV/UT)
10. Dezember
+ Percy Jackson and the Olympians: Official Podcast – Staffel 2 (Disney)
17. Dezember
+ Tracker – Staffel 3 (Hulu)
23. Dezember
+ Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 4 (Batch 2) (Marvel)
24. Dezember
+ Made in Korea (Hulu)
26. Dezember
+ FXs „The Lowdown” (Hulu) – Altersfreigabe 16+
Neue Katalog-Titel bei Disney+
1. Dezember
+ Zurück in die Zukunft
+ Zurück in die Zukunft – Teil II
+ Zurück in die Zukunft – Teil III
+ Shrek – Der tollkühne Held
+ Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück
+ Shrek der Dritte
3. Dezember
+ Der Name der Rose – Staffel 1
+ Micky und Minnies Weihnachtslieder (Shorts) – Staffel 1 (Disney)
+ Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 6 (Batch 1) (Disney)
+ Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde (Shorts) – Staffel 1 (Batch 1) (Marvel)
5. Dezember
+ Mickys tägliche Weihnacht (Disney)
10. Dezember
+ Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache – Staffel 3
+ Ostfrieslandkrimis – Ostfriesenfluch
+ Ostfrieslandkrimis – Ostfriesennacht
+ SOKO Köln – Staffel 19
+ SOKO Köln – Staffel 21
+ SOKO Stuttgart – Staffel 15 & 16
17. Dezember
+ Micky & Minnies Lieder: Weihnachten (Short) (Disney)
+ Atze Schröder live „Schmerzfrei“
+ Charlotte Link – Ohne Schuld
+ Ein Schritt zum Abgrund – Staffel 1
+ Die Notärztin – Staffel 1
+ Olaf Schubert – So!
+ Olaf Schubert Live – Meine Kämpfe
+ WaPo Berlin – Staffel 1-3
+ WaPo Bodensee – Staffel 1-5
+ WaPo Duisburg – Staffel 1 & 2
+ WaPo Elbe – Staffel 1 & 2
+ Watzmann ermittelt – Staffel 2-4
+ Zwei Supertypen in Miami – Der Herr der Sonne
+ Zwei Supertypen in Miami – Der Schatten des Ninja
+ Zwei Supertypen in Miami – Die Rache des Gonzales
24. Dezember
+ Bare für Rares – Staffel 1
31. Dezember
+ National Geographics „Schmugglern auf der Spur“ – Staffel 8 (National Geographic)
+ Law & Order: Special Victims Unit – Staffel 14-17
+ Little Angel – Staffel 8
