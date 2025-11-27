News

Star Wars, Taylor Swift und mehr: Neu bei Disney+ im Dezember

Autor-Bild
Von
|

Disney+ erweitert sein Programm im Dezember 2025 um neue Serien, Filme und exklusive Eigenproduktionen. Nutzer können aus drei Abo-Modellen wählen und haben die Möglichkeit, Inhalte altersgerecht zu steuern.

Disney+ bietet Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic sowie der Plattform Star an. Letztere umfasst laut Unternehmensangaben Serien und Filme der Disney-Kreativstudios, darunter Disney Television Studios, FX Productions, 20th Century Studios und das bekannte Searchlight Pictures.

Der Streaming-Service richtet sich an Abonnenten ab 18 Jahren und bietet drei Tarifoptionen: „Standard mit Werbung“ (5,99 € pro Monat), „Standard“ (9,99 € pro Monat oder 99,90 € pro Jahr) und „Premium“ (13,99 € pro Monat oder 139,90 € pro Jahr), inklusive Funktionen wie Kindersicherung.

Highlights für Disney+

  • Searchlight Pictures „Die Rosenschlacht“
    • Ab 3. Dezember auf Disney+ streamen
  • „Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht’s!“
    • Ab 5. Dezember auf Disney+ streamen
  • Star Wars: „Die Abenteuer der jungen Jedi“ – Staffel 3
    • Ab 8. Dezember exklusiv auf Disney+
  • UEFA Women’s Champions League 2025/26
    • 5. Spieltag am 9. und 10. Dezember
    • 6. Spieltag am 17. Dezember
  • Percy Jackson – Die Serie“ – Staffel 2
    • Ab 10. Dezember exklusiv auf Disney+
  • „Criminal Minds: Evolution“ – Staffel 18
    • Ab 10. Dezember exklusiv auf Disney+
  • „The End of an Era” – Staffel 1
    • Ab 12. Dezember exklusiv auf Disney+
  • „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“
    • Ab 12. Dezember exklusiv auf Disney+

Weitere Neustarts für Disney+

3. Dezember

+  9-1-1: Nashville

+  Are you sure?! – Staffel 2 (Disney) (OV/UT)

10. Dezember

+  Percy Jackson and the Olympians: Official Podcast – Staffel 2 (Disney)

17. Dezember

+  Tracker – Staffel 3 (Hulu)

23. Dezember

+  Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 4 (Batch 2) (Marvel)

24. Dezember

+  Made in Korea (Hulu)

26. Dezember

+  FXs „The Lowdown” (Hulu) – Altersfreigabe 16+

Neue Katalog-Titel bei Disney+

1. Dezember

+  Zurück in die Zukunft

+  Zurück in die Zukunft – Teil II

+  Zurück in die Zukunft – Teil III

+  Shrek – Der tollkühne Held

+  Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück

+  Shrek der Dritte

3. Dezember

+  Der Name der Rose – Staffel 1

+  Micky und Minnies Weihnachtslieder (Shorts) – Staffel 1 (Disney)

+  Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 6 (Batch 1) (Disney)

+  Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde (Shorts) – Staffel 1 (Batch 1) (Marvel)

5. Dezember 

+  Mickys tägliche Weihnacht (Disney)

10. Dezember 

+  Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache – Staffel 3

+  Ostfrieslandkrimis – Ostfriesenfluch

+  Ostfrieslandkrimis – Ostfriesennacht

+  SOKO Köln – Staffel 19

+  SOKO Köln – Staffel 21

+  SOKO Stuttgart – Staffel 15 & 16

17. Dezember

+  Micky & Minnies Lieder: Weihnachten (Short) (Disney)

+  Atze Schröder live „Schmerzfrei“

+  Charlotte Link – Ohne Schuld

+  Ein Schritt zum Abgrund – Staffel 1

+  Die Notärztin – Staffel 1

+  Olaf Schubert – So!

+  Olaf Schubert Live – Meine Kämpfe

+  WaPo Berlin – Staffel 1-3

+  WaPo Bodensee – Staffel 1-5

+  WaPo Duisburg – Staffel 1 & 2

+  WaPo Elbe – Staffel 1 & 2

+  Watzmann ermittelt – Staffel 2-4

+  Zwei Supertypen in Miami – Der Herr der Sonne

+  Zwei Supertypen in Miami – Der Schatten des Ninja

+  Zwei Supertypen in Miami – Die Rache des Gonzales

24. Dezember

+  Bare für Rares – Staffel 1

31. Dezember

+  National Geographics „Schmugglern auf der Spur“ – Staffel 8 (National Geographic)

+  Law & Order: Special Victims Unit – Staffel 14-17

+  Little Angel – Staffel 8

Zu Disney+

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Star Wars, Taylor Swift und mehr: Neu bei Disney+ im Dezember
Weitere Neuigkeiten
Klarmobil legt bei der Black Week nach
in Tarife
Das schnelle Ende der ultradünnen Smartphones
in Smartphones
Kleinanzeigen übernimmt die DHL-Versandkosten
in Handel
Skoda Elroq Produktion
Elektro-Meilenstein: Škoda feiert massiven Erfolg mit dem Elroq
in Mobilität
Paramount Plus Logo Header
Paramount+ Black-Weeks-Aktion mit 50 Prozent Preisnachlass
in Dienste | Update
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Fallout, Herr der Ringe und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im Dezember
in News
Bank Of Scotland
Bank of Scotland startet neue Willkommenszins-Aktion
in Fintech
Neuer Film mit Bastian Pastewka: Prime Video nennt Details
in Schnäppchen
IKEA BILRESA: Das kosten die neuen Matter-Fernbedienungen in Deutschland
in Smart Home
Telekom 5g
Telekom legt beim Netzausbau nach
in Provider