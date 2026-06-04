Klarna führt neues In-App-Postfach für verifizierte Nachrichten ein

Die Digitalbank Klarna führt ein neues In-App-Postfach ein, mit dem Nutzer die Echtheit von Nachrichten überprüfen können.

Klarna hat die neue Funktion Klarna Inbox vorgestellt. Das Unternehmen reagiert damit auf zunehmende Betrugsversuche, bei denen sich Kriminelle als bekannte Marken oder Finanzdienstleister ausgeben. Laut Klarna können Nutzer künftig überprüfen, ob eine angeblich von Klarna stammende Nachricht tatsächlich authentisch ist.

Nach Angaben des Unternehmens gilt dabei ein einfaches Prinzip: Befindet sich eine Nachricht nicht in der Klarna Inbox, stammt sie nicht von Klarna. Die Funktion soll dabei bestehende Sicherheitsmaßnahmen ergänzen und eine zusätzliche Kontrollmöglichkeit bieten.

Klarna bündelt alle offiziellen Nachrichten in der App

Die Klarna Inbox ist in die geschützte und angemeldete Umgebung der App integriert. Laut Klarna können Betrüger diesen Bereich nicht nachahmen. Nutzer erhalten Mitteilungen weiterhin über bekannte Kanäle wie E-Mail, SMS, Push-Benachrichtigungen oder per Brief.

Die wichtigsten Merkmale:

Alle offiziellen Mitteilungen werden zusätzlich in der App angezeigt.

Die Inbox befindet sich in einer geschützten Umgebung.

Nutzer können Nachrichten über einen zentralen Ort überprüfen.

Gewohnte Kommunikationswege bleiben bestehen.

Die Funktion steht ab sofort in der Klarna-App in allen Märkten zur Verfügung. Ich halte zusätzliche Möglichkeiten zur Überprüfung von Nachrichten grundsätzlich für sinnvoll, weil Betrugsversuche immer schwerer zu erkennen sind.

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