Kobold VR300: Vorwerk verbessert Wi-Fi-Konnektivität

Der Kobold VR 300 Saugroboter wurde vor geraumer Zeit bei uns ausgiebig getestet. Per Updates wird er stetig verbessert. Nun war es wieder so weit.

Vorwerk hat dem Kobold VR300 ein neues Firmware-Update verpasst. Darauf machte uns am Wochenende unser Leser „rainbird-1“ aufmerksam. Danke dafür.

Im Gegensatz zu den letzten Updates, die vor allem Probleme behoben haben, die Unterbrechung des Dienstes für den Server geführt haben, bringt das neue Update mal wieder eine verbesserte Gerätefunktion mit.

In der Kobold VR300 Software Version 4.6.2 wurden „einige Verbesserungen an der Wi-Fi-Konnektivität vorgenommen“. Was das im Detail heißt, erörtert Vorwerk leider nicht, im besten Fall ist die Wi-Fi-Verbindung nun einfach stabiler als zuvor.

Firmware-Updates werden in der Regel „Over-the-Air“ zur Verfügung gestellt, lassen sich aber auch per manueller Installation aufspielen. Wie man ein Firmware-Update via USB-Stick vornehmen kann, steht hier.

