Kommentar: Das Android-Ökosystem wird für mich langsam attraktiv

Ich nutze zwar viele Produkte, aber meine Haupt-SIM-Karte steckt in einem iPhone und ich arbeite an einem Mac. Und weil Apple ein gutes Ökosystem bietet, bin ich mit einer Apple Watch am Handgelenk unterwegs und nutze dazu noch ein iPad.

Allerdings ist es nicht das iPhone, welches für den Kauf der anderen Produkte sorgt, es sind die anderen Produkte, die mich bisher im Ökosystem gehalten haben. Ich wollte sogar mal wechseln, doch damals gab es keine Alternative für die Apple Watch. Dabei war das iPhone 7 im Vergleich zur Konkurrenz nicht die beste Option.

Google Pixel: Das Ökosystem wächst

Doch Google hat in den letzten Jahren gewisse Bereiche ignoriert, die mir eben sehr wichtig sind, wie die Smartwatches und Tablets. Es gab zwar Marken wie Fossil bei den Smartwatches und Samsung bei den Tablets, die das pushten, aber ohne Google, die Android entwickeln, haben die Partner eben auch ihre Grenzen.

Hinzu kommt, dass sowas sehr teuer ist und Samsung sich das bei Tablets noch leisten kann, aber Fossil hatte keinen Einfluss auf die Entwicklung von Wear OS.

Google hat erkannt, dass das Ökosystem rund um die Pixel-Smartphones, die sich immer besser verkaufen, entscheidend ist. Und daher ändert sich das gerade.

Chrome OS für Tablets ist wieder Geschichte, man hat sich Samsung für Wear OS geschnappt und noch eigene Hardware entwickelt und nicht nur das, auch die App-Entwickler sehen das und unterstützen diese Plattformen endlich wieder besser.

Das sehe ich bei der Google Pixel Watch, das sehe ich beim Google Pixel Tablet und man spürt es ganz allgemein, das Android-Ökosystem ist jetzt endlich wichtig für Google und Schritt für Schritt schließt es (mit großen Schritten) zu Apple auf.

Das führt bei mir erstmals nach vielen Jahren dazu, dass ich ein Tablet mit Android als ernsthafte Alternative für das iPad sehe und nach vielen mageren Jahren für die Apple Watch (wenn man keine Ultra mag) wird auch Wear OS langsam attraktiv.

Die Tatsache, dass Google eigene Hardware rund um die Pixel-Smartphones baut und die Partner wie Samsung endlich wieder voll mitziehen, ist schön zu sehen.

Diese Konkurrenz ist auch wichtig, denn seien wir mal ehrlich, was hat sich denn beim iPad Pro in den letzten Jahren schon getan. Wenn man den Chip bei den ganzen Upgrades streicht, dann war das nichts. Warum auch, es gab keinen Druck.

Android-Ökosystem: Ein Bereich fehlt mir

Es gibt noch einen Bereich, in dem ich Apple sicher treu bleiben werde, denn die Macs sind seit dem Schritt zum M-Lineup in meinen Augen unschlagbar. Das Apple MacBook Pro mit 14 Zoll ist für mich der mit Abstand beste Laptop aller Zeiten.

Doch Macs funktionieren auch im Android-Ökosystem, auch wenn ich AirDrop mehr als schmerzlich vermissen würde. Auf der anderen Seite gibt es aber eben viele Cloud-Dienste und das ist umständlich für den Datenaustausch, geht aber auch.

Bisher gab es für mich persönlich, wie gesagt, das hier ist rein subjektiv, keine gute Alternative für das Apple iPad oder die Apple Watch. Android-Smartphones können schon lange mit dem iPhone mithalten und sind in vielen Bereichen seit Jahren sogar besser, aber als Ökosystem war Apple für mich bisher immer unschlagbar.

In den letzten Wochen habe ich aber vor allem beim Google Pixel Tablet gemerkt, dass das nicht mehr so ist. Etwas, das mir schon letztes Jahr bei der Google Pixel Watch aufgefallen ist. Und nicht nur das, wenn mir ein Produkt nicht zusagt, dann kann ich auch ein anderes, wie eine Samsung Galaxy Watch 6 damit nutzen.

Sowas ist im geschlossenen Ökosystem von Apple nicht möglich, denn man wird Smartwatch-Herstellern niemals die APIs geben, die man für die Apple Watch nutzt. Und die Partner können auch nicht einfach watchOS auf ihren Uhren installieren.

Ein Punkt, der auch nicht ganz unwichtig ist, sind kompakte Flaggschiffe. Da war das kleine Pro-Modell beim iPhone für mich immer unschlagbar. Doch Apple wird jetzt wohl auch das Max-Modell bevorzugen (und plant vielleicht sogar ein Ultra) und ein Samsung Galaxy S23 ist auf einem Level mit dem Apple iPhone 14 Pro.

Dazu kommen noch ein Sony Xperia 5 V, ein Xiaomi 13 oder ein Google Pixel 8.

Nennt mich von mir aus Fanboy, aber ja, für mich war das Ökosystem von Apple in den letzten Jahren die beste Option. Doch ich bin kein Fan, weder beim Sport, noch bei Marken, noch bei anderen Ansichten. Sobald sich eine viel bessere Alternative für mich auftut, warum sollte ich da an einer schlechteren Option festhalten?

Hinzu kommt, dass mich als Nerd natürlich auch immer wieder neue Technik reizt und die Foldables im Fold-Formfaktor langsam auch spannend werden. Und auch das liegt am Hardware-Einsteig von Google, da Android dafür optimiert wird.

Steht nach vielen Jahren (seit dem iPhone 4) ein Wechsel an? Ich weiß es nicht, im Moment nähern sich Google und Co. an und sind ebenbürtig, das ist für mich noch nicht zwingend der Grund zum Wechsel. Doch ich schließe nicht aus, dass Android mit seiner großen Auswahl bald besser ist, dann wäre sowas durchaus möglich.

Konkurrenz ist wichtig und gut und bei Apple deuten sich bei gewissen Kategorien wie dem iPad und auch der Watch endlich wieder große Schritte an. Der Wechsel könnte ausbleiben, aber man spürt, dass das immer bessere Android-Ökosystem dafür sorgt, dass Apple das sieht und sich nicht mehr bequem ausruhen kann.

Und ich glaube, dass das Pixel-Lineup von Google da entscheidend ist. Es mag nicht den größten Marktanteil haben, aber Google kann damit zeigen, wohin die Reise geht. Außerdem entwickelt man Android, es profitieren also alle davon.

