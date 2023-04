Kommentar: Warum mich Amazon mittlerweile so enttäuscht

Amazon war einer der Gründe, warum ich damals immer weniger Dinge lokal und nur noch online kaufte. In Kombination mit Prime, welches viele weitere Vorteile für Kunden mitbrachte und kaum etwas kostete, war das Angebot oft unschlagbar.

Hinzu kam ein hervorragender Service, bei dem ich bei einem Problem nicht den Eindruck hatte, dass ich der Grund dafür bin. Das passiert bei vielen Online-Shops leider zu oft. Es waren nicht die Preise, es war der Service, der mit als Kunde hielt.

Der langsame Verfall von Amazon

Doch in den letzten Jahren hat sich das Blatt gewendet und das ganz langsam und immer mehr. Mittlerweile habe ich gar keine Lust mehr bei Amazon zu bestellen und mache das ehrlich gesagt immer seltener. Und Prime habe ich schon lange nicht mehr selbst in Gebrauch, das nutze ich noch mit, selbst buche ich das nicht mehr.

Was hat sich verändert? Es sind mehrere Dinge. Zum einen der Service. Ich weiß nicht, ob mir das damals besser vorkam, weil viele Online-Shops schlecht waren, aber diesen Eindruck habe ich. Im Chat bekommt man oft schlechte KI-Optionen und nur schwer an einen echten Mitarbeiter und am Telefon ist es kaum besser.

Da wird man gerne bei einem Problem in mehrere Länder verbunden und muss oft mit einer schlechten Verbindung leben. Hin und wieder verstehe ich die Person am anderen Ende auch kaum, aber mit diesen Punkten kann ich noch halbwegs leben.

Was mich richtig nervt, ist der hauseigene Lieferdienst von Amazon.

Grauenhafter Lieferdienst von Amazon

Da werden Pakete in den Briefkasten gestopft und Inhalte darin verknickt, da wird einem der Inhalt ohne Hinweis in den Hausflur unten gelegt (ich wohne in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus) und an die Haustür wird kein Paket gebracht.

Wir haben einen Fahrstuhl und jeder Lieferdienst legt das Paket unten rein und ich nehme es dann oben (vierter Stock) raus. Nur Amazon macht das nicht. Und damit ist bisher jeder Fahrer gemeint, keiner der gefühlt 100 Personen, die in den letzten Monaten die Pakete gebracht haben, hat auch nur ein Paket in den Aufzug gelegt.

Doch nicht nur das, ich frage jedes Mal und mittlerweile lügen mich die Fahrer nur noch an. Ja, heißt es, ich lege es rein. Ich drücke den Knopf zum Öffnen der Tür und sehe über die Kamera, wie das Paket einfach nur in den Flur geworfen wird.

Gestern habe ich explizit darum gebeten, weil ich gerade aus der Dusche kam und ein Handtuch um hatte. Ich habe zweimal nachgefragt und es war komplett egal.

Ich hatte auch schon ein Paket vor der Tür auf unserem Briefkasten liegen.

Amazon denkt nur noch an die Kosten

Und Amazon? Die wissen das und tolerieren es, denn es ist günstig. Warum sie das wissen? Es kommen logischerweise auch mal Pakete weg, bei uns ist die Tür auch mal offen, weil zum Beispiel jemand umzieht. Amazon hat sich daher einen Trick für teure Sendungen überlegt, denn da muss man einen Code beim Boten eingeben.

Solche Fälle hatte ich auch schon und da ist es doch richtig schön, wenn einem ein komplett genervter Paketbote begegnet, weil er einen Fahrstuhl benutzen musste.

Dabei können die Paketboten nur bedingt etwas dafür, denn ich kenne das Prinzip des Lieferdienstes und weiß, wie mit Geld viel Druck aufgebaut wird. Es lohnt sich für die Fahrer, wenn sie die Pakete unten in den Flur werfen, jede Minute ist Geld.

Könnte Amazon das ändern? Ja, besser bezahlen, nicht abhängig von der Zahl der Pakete machen und vor allem mal wieder einen Euro mehr für Service ausgeben.

Die Lust auf Amazon ist fast weg

Das ist subjektiv, andere machen vielleicht eine ganz andere Erfahrung, aber für mich wurde der Service schlechter, bei Amazon Prime Video finde ich kaum noch gute Inhalte (selbst das überteuerte Herr der Ringe war langweilig), dann die Sache mit Amazon Prime Music und der Lieferdienst ist der Tropfen, der hier ausreicht.

Hinzu kommen schlechte Schlagzeilen rund um Alexa und ich überlege gerade, ob das langfristig weiterhin die Basis bei uns sein wird. Leider macht es Google aber nicht besser und Apple – nun, ich spare mir jetzt mal den heutigen Witz über Siri.

Schade, für mich war Amazon viele Jahre der Goldstandard bei Online-Shops und vor allem in der Anfangszeit gab es kaum Alternativen. Doch das hat sich geändert.

