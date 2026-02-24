LEGO SMART Brick: Eindrücke vom „smarten“ Stein vor dem Marktstart

Ab dem 1. März, also in wenigen Tagen, startet das dänische Unternehmen LEGO mit dem LEGO Smart Brick in eine neue Ära der Klemmbausteine. In den neuen Klemmbaustein ist nämlich viel Technik integriert, die durch einen NFC-Chip aktiviert wird und so Licht- und Soundeffekte erzeugen kann. Je nach Set und Situation kann der Klemmbaustein die LEGO-Welt „lebendiger” und interaktiver machen, so das Unternehmen bei der Ankündigung auf der diesjährigen CES Anfang Januar.

Eine neue Ära der Klemmbausteine startet

Parallel zur Ankündigung wurden auch diverse Klemmbaustein-Sets der Star-Wars-Reihe aus dem Sortiment vorgestellt, die mit dem „smarten Stein” ausgestattet sind. Der bekannte LEGO-YouTuber MandRproductions konnte sich einen ersten Eindruck von den Sets verschaffen und zeigt auch die Funktionsweise des LEGO SMART Brick. Das Fazit fällt so mittelmäßig aus:

Einer der größten Kritikpunkte ist der hohe Einstiegspreis für die Neuheit. Zu Anfang beschränkt LEGO die Verfügbarkeit des Smart Brick auf drei „All-in-one“-Klemmbaustein-Sets samt SMART Brick und etc. (preislich von ca. 70 bis 160 Euro). Andere Sets sind lediglich Smart Play-kompatible Sets (preislich von ca. 40 bis 100 Euro), bei denen das Smart Play-Zubehör separat erworben werden (wird später auf dem Markt kommen) muss oder ein „All-In-One“-Set dazugekauft werden muss. Das lässt den Preis schlussendlich erneut in die Höhe schießen.

Ich bin schon sehr gespannt, wie das Thema bei den Konsumenten ankommt. Ehrlicherweise muss man sagen, dass sich das LEGO SMART Play-System gezielt an Kinder richtet. Erwachsene wird man meiner Meinung nach mit SMART Bricks, SMART Tags und SMART Minifiguren eher nicht überzeugen können, auch wenn sich der Fokus des Unternehmens in den letzten Jahren zunehmend auf zahlungskräftige Kunden richtet.