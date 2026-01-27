News

LEGO Smart Play: Sets mit dem neuen LEGO-Stein bei Amazon online

LEGO möchte den klassischen Stein in das digitale Zeitalter bringen und kündigte im Rahmen der CES vor ein paar Tagen das neue „Smart Play“ mit dem „Smart Brick“ an. Im Zentrum steht ein Stein mit Licht, Sound, NFC und vielem mehr.

Ab dem 1. März geht es in Deutschland offiziell los, zum Start aber nur mit drei Sets von Star Wars. Weitere sollen folgen, aber LEGO nutzt seine vermutlich stärkste Marke im Portfolio, um die ganz neue Technologie bei den Kunden einzuführen.

Es geht bei unter 70 Euro los, aber bis auf 160 Euro hoch, wenn man die Zukunft von LEGO zum Start testen oder an Ostern verschenken möchte. Wie gut oder wie schlecht die neue Idee ist, das kann man derzeit allerdings noch nicht genau sagen.

Ich weiß, LEGO, die Kritik, kennen wir alle, der Held der Steine, geschenkt. Aber ich finde es dennoch spannend, dass LEGO so einen Schritt wagt und hätte sowas als Kind sicher gerne genutzt. Sofern es gut umgesetzt ist, das wird sich dann zeigen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip



Fehler melden

   

Du bist hier:
