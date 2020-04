Logitech G203 Lightsync: Günstige Gaming-Maus offiziell vorgestellt

Logitech hat eine neue Gaming-Maus mit dem hauseigenen RGB-Beleuchtungssystem namens Lightsync vorgestellt. Bei der Logitech G203 Lightsync handelt es sich um ein Einsteiger-Modell, das ab Mai zum Preis von 39,90 Euro erhältlich sein wird.

Die neue Logitech G203 Lightsync ähnelt in sehr vielen Punkten ihrem Vorgänger, der Logitech G203 Prodigy. Erneut basiert die Einsteiger-Gaming-Maus auf einem 8.000 DPI-Sensor mit variablen Einstellungsmöglichkeiten, dessen Signale mit 1000 Hz an den PC übertragen werden. Rund um die Maus befinden sich 6 programmierbare Tasten, denen in der Logitech G Hub Gaming-Software individuelle Funktionen zugewiesen werden können.

Neuerungen scheint es bei der Logitech G203 Lightsync vor allem bei der verbauten RGB-Beleuchtung zu geben. Sowohl das Logo als auch ein Streifen rund um die Maus können in verschiedenen Farben und Helligkeitsstufen leuchten. Erstmals wird hierbei auch ein Regenbogeneffekt unterstützt – zuvor war lediglich eine Farbe gleichzeitig möglich.

Die mit einem Gewicht von 85 Gramm ziemlich leichte Logitech G203 Lightsync soll ab Mai 2020 zum Preis von 39,90 in den deutschen Handel starten. Bis dahin ist auch der etwas günstigere Vorgänger G203 Prodigy einen Blick wert – solange ihr auf den Regenbogeneffekt bei der RGB-Beleuchtung verzichten könnt.

