Flat startet für iPhone, iPad und Mac – vereint Podcasts, Videos und Feeds an einem Ort
Die App Flat bündelt RSS-Feeds, Podcasts und Videos ohne algorithmische Sortierung auf Apple-Geräten.
Die neue Anwendung Flat ist ab sofort für iPhone, iPad und Mac verfügbar. Die App kombiniert RSS-, Atom- und JSON-Feeds mit Podcasts, Videos sowie sozialen Plattformen wie YouTube, Reddit, Mastodon und Bluesky. Nutzer können Quellen per URL oder Stichwort hinzufügen und Inhalte in einer chronologischen Timeline anzeigen lassen.
Laut dem Entwickler René Fischer soll Flat einen ruhigeren Ansatz für den Medienkonsum bieten. Die Anwendung verzichtet auf Werbung, Tracking und personalisierte Empfehlungsalgorithmen. Zudem ist kein Benutzerkonto erforderlich. Optional können Inhalte per iCloud zwischen Geräten synchronisiert werden.
Flat kombiniert RSS-Feeds, Podcasts und Videos
Neben klassischen Feeds bietet Flat auch Funktionen zum Speichern von Artikeln, Videos und Podcasts. Inhalte lassen sich aus anderen Apps oder Browsern übernehmen und dauerhaft im sogenannten Stash ablegen. Zusätzlich unterstützt die App Offlinezugriff auf gespeicherte Inhalte sowie Audio- und Video-Podcasts.
Das bietet Flat
Lieblingsquellen verfolgen
- Unterstützung für RSS-, Atom- und JSON-Feeds, Podcasts, YouTube, Reddit, Mastodon, Bluesky und weitere Plattformen
- Quellen per URL oder Stichwort schnell finden
- Chronologische Timeline ohne algorithmische Sortierung
- Schnelles Scrollen und direkte Suchfunktion
- Feeds filtern, hervorheben oder ausblenden sowie unerwünschte Begriffe entfernen
Inhalte speichern
- Artikel, Videos und Podcasts im persönlichen Stash sichern
- Links aus Apps, Browsern (Chrome / Firefox) oder der Flat-Erweiterung speichern
- Automatisches Speichern wichtiger Feed-Inhalte möglich
- Gespeicherte Inhalte bleiben dauerhaft verfügbar
Podcasts und Videos nutzen
- Synchronisierter Wiedergabefortschritt auf allen Geräten
- Eigene Audio- und Video-Warteschlangen erstellen
- Kapitelmarken, Smart Resume und Sleep Timer verwenden
- Schneller Zugriff auf laufende Podcasts per Widget oder Shortcut
Plattformübergreifende Nutzung
- Verfügbar für iPhone, iPad und Mac
- Optionale Synchronisierung über iCloud
- Offlinezugriff auf Artikel sowie Audio- und Video-Podcasts
- Unterstützung für mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Englisch und Japanisch
Flat kann kostenlos mit bis zu zehn Feeds genutzt werden. Für unbegrenzte Feeds steht Flat Pro als In-App-Kauf für 2,99 € pro Monat oder 17,99 € pro Jahr bereit.
Ich finde den Ansatz von Flat interessant, da sich die App auf eine einfache und ruhige Darstellung von Inhalten konzentriert. Die Umsetzung ist sowohl in Bezug auf die Bedienung als auch optisch hervorragend gelungen.
Falls ihr die App einmal testen wollt, findet ihr hier unseren RSS-Feed bzw. weitere Quellen.
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