Netflix und waipu.tv jetzt zum halben Preis erhältlich

Der Streaming-Anbieter waipu.tv startet ab heute eine interessante Rabattaktion für Kombi-Pakete mit Netflix.

Waipu.tv bietet vom 5. bis 31. Mai 2026 verschiedene Jahrespakete mit integriertem Netflix-Zugang zu reduzierten Preisen an. Laut Unternehmensangaben erhalten Neukunden und berechtigte Bestandskunden 50 Prozent Rabatt für die ersten zwölf Monate. Die Aktion gilt für die Varianten Netflix Standard mit Werbung, Standard und Premium.

Das günstigste Paket startet bei 9 Euro pro Monat statt regulär 17,99 Euro. Für das Standard-Paket werden während der Laufzeit 13,74 Euro monatlich fällig, das Premium-Paket kostet 16,74 Euro pro Monat. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten gelten wieder die regulären Monatspreise.

Rabattaktion für waipu.tv mit Netflix im Überblick

Die wichtigsten Konditionen:

50 Prozent Rabatt für zwölf Monate

Aktion läuft bis 31. Mai 2026

Mindestvertragslaufzeit von zwölf Monaten

Nur ein Gutschein pro Account möglich (wird auf der Aktionsseite automatisch eingelöst)

Alles auf einen Blick:

Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung Jahrespaket

12 Monate lang 50 % Rabatt*

Nur 9,00 € statt 17,99 € mtl. in den ersten 12 Monaten

Ersparnis von 107,00 € im ersten Jahr

Perfect Plus mit Netflix Standard Jahrespaket

12 Monate lang 50 % Rabatt*

Nur 13,74 € statt 27,49 € mtl. in den ersten 12 Monaten

Ersparnis von 165,00 € im ersten Jahr

Perfect Plus mit Netflix Premium Jahrespaket

12 Monate lang 50 % Rabatt*

Nur 16,74 € statt 33,49 € mtl. in den ersten 12 Monaten

Ersparnis von 201,00 € im ersten Jahr

Nach Angaben von waipu.tv umfasst das Angebot Live-TV, Serien, Filme und Dokumentationen über eine gemeinsame Buchung. Die Aktion ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar und kann laut Anbieter vorzeitig beendet werden. Bestandskunden mit Monatspaket können den Rabatt bei einem Wechsel in ein höheres Paket nutzen.

Ich halte das Angebot vor allem für Nutzer interessant, die ohnehin sowohl Live-TV als auch Netflix parallel nutzen. Wegen der automatischen Verlängerung nach zwölf Monaten sollte man die später geltenden regulären Preise aber im Blick behalten.

Zum waipu.tv Streaming-Deal →

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