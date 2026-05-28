Neues Call of Duty: Modern Warfare 4 kommt mit einer Überraschung

Nur noch wenige Tage bis zum Showcase von Xbox und das neue Call of Duty wird wohl ein Teil der Veranstaltung sein. Der Titel lautet ziemlich sicher „Modern Warfare 4“ in diesem Jahr und ein verschwommenes Cover gibt es auch schon:

Das neue Call of Duty wird sich vermutlich schwer gegen GTA 6 im Herbst tun, soll aber nicht nur auf den neuen Konsolen, sondern weiterhin auf alten Konsolen erscheinen. Und laut „NateTheHate“ kommt sogar eine neue Plattform mit dazu.

Microsoft gab nach der Übernahme von Activision bekannt, dass man in Zukunft auch die Switch unterstützen möchte und laut Quelle wird es das erste Call of Duty für die Nintendo Switch 2. Und das Setting des Spiels ist in diesem Jahr wohl Korea.