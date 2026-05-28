Gaming

Neues Call of Duty: Modern Warfare 4 kommt mit einer Überraschung

Autor-Bild
Von
Google News
|
Call Of Duty Modern Warfare 3 Bild

Nur noch wenige Tage bis zum Showcase von Xbox und das neue Call of Duty wird wohl ein Teil der Veranstaltung sein. Der Titel lautet ziemlich sicher „Modern Warfare 4“ in diesem Jahr und ein verschwommenes Cover gibt es auch schon:

Das neue Call of Duty wird sich vermutlich schwer gegen GTA 6 im Herbst tun, soll aber nicht nur auf den neuen Konsolen, sondern weiterhin auf alten Konsolen erscheinen. Und laut „NateTheHate“ kommt sogar eine neue Plattform mit dazu.

Microsoft gab nach der Übernahme von Activision bekannt, dass man in Zukunft auch die Switch unterstützen möchte und laut Quelle wird es das erste Call of Duty für die Nintendo Switch 2. Und das Setting des Spiels ist in diesem Jahr wohl Korea.

Rayman Legends Retold: Das Remake kommt 2026

Der Juni steht an und somit die großen Gaming-Events. Sony ist auch mit einer State of Play dabei und dort…

28. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Neues Call of Duty: Modern Warfare 4 kommt mit einer Überraschung
Weitere Neuigkeiten
Das langsame „Ende“ der Elektroautos von Nio
in Mobilität
Flat startet für iPhone, iPad und Mac – vereint Podcasts, Videos und Feeds an einem Ort
in Software
Seat Leon 2025 Header
Seat-Chef „hofft“, dass die Marke überleben wird
in Mobilität
Doctor Arzt
Doctolib erweitert Praxissoftware um Patientennavigator
in Dienste
Avm Fritz Wlan Mesh Repeater 1200
FRITZ! veröffentlicht FRITZ!OS 8.25 für drei Repeater-Modelle
in Firmware und Updates
Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg
Vodafone und Deutsche GigaNetz vereinbaren Glasfaser-Kooperation
in Vodafone
Nintendo Switch bekommt Donkey Kong-Klassiker im Juni
in Gaming
MG 4X vorgestellt: Das dürfte der Bestseller der Marke werden
in Mobilität
Instagram, WhatsApp und Facebook bekommen ein Plus-Abo
in Social
Rayman Legends Retold: Das Remake kommt 2026
in Gaming