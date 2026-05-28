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Nintendo Switch bekommt Donkey Kong-Klassiker im Juni

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Die Nintendo Switch bekommt einen echten Klassiker am 4. Juni, denn dann landet Donkey Kong 64, eines der bestbewerteten Spiele der Reihe, im Abo von Switch Online. Aber, das N64-Spiel, es ist nur mit dem Erweiterungspass erhältlich.

Ich habe zwar viele Spiele der Reihe gezockt, war aber kein großes N64-Nutzer, da ich noch etwas jung war und erst so richtig mit dem GameCube einstieg, aber ich kannte Menschen mit N64 und kann mich erinnern, dass sie das Spiel hatten.

Begleite Donkey Kong, Diddy Kong, Tiny Kong, Lanky Kong und Chunky Kong bei ihrem Kampf, DK Island vor K. Rool und seiner Kremling-Bande zu beschützen. Klettere, schwimme und springe mit jedem der fünf Kong-Mitglieder durch tückische und rätselhafte Gebiete und nutze dabei ihre besonderen Fähigkeiten und Upgrades.

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28. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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