Nintendo Switch bekommt Donkey Kong-Klassiker im Juni

Die Nintendo Switch bekommt einen echten Klassiker am 4. Juni, denn dann landet Donkey Kong 64, eines der bestbewerteten Spiele der Reihe, im Abo von Switch Online. Aber, das N64-Spiel, es ist nur mit dem Erweiterungspass erhältlich.

Ich habe zwar viele Spiele der Reihe gezockt, war aber kein großes N64-Nutzer, da ich noch etwas jung war und erst so richtig mit dem GameCube einstieg, aber ich kannte Menschen mit N64 und kann mich erinnern, dass sie das Spiel hatten.