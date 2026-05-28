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Doctolib erweitert Praxissoftware um Patientennavigator

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Das Health-Tech-Unternehmen Doctolib erweitert seine Praxissoftware um einen digitalen Patientennavigator.

Doctolib hat einen neuen Patientennavigator für Arztpraxen angekündigt. Die Lösung soll Praxisteams laut Unternehmensangaben eine Echtzeit-Übersicht über Patienten im Haus bieten. Angezeigt werden unter anderem aktuelle Wartezeiten, Behandlungsstationen und der jeweilige Status vom Check-in bis zum Verlassen der Praxis. Der Navigator ergänzt oder ersetzt dabei klassische Laufzettel und mündliche Abstimmungen.

Die neue Board-Ansicht bildet laut Doctolib den gesamten Praxisbesuch digital ab. Empfang, Arztzimmer, Labor oder Therapie können als einzelne Stationen angelegt werden. Patienten erscheinen als digitale Karten, die sich verschieben und priorisieren lassen. Auch Akutfälle oder Personen ohne Termin können ergänzt werden. Zusätzlich lassen sich Notizen direkt hinterlegen.

Doctolib erweitert KI-Funktionen für Arztpraxen

Parallel dazu baut Doctolib seine KI-gestützten Assistenten weiter aus. Der KI-Sprechstundenassistent transkribiert Gespräche zwischen Arzt und Patient und erstellt daraus strukturierte Dokumentationen.

Laut Unternehmensangaben soll sich der Dokumentationsaufwand dadurch deutlich reduzieren. Die Funktion wird nun für weitere Fachrichtungen verfügbar gemacht. Individuelle Vorlagen und sprachabhängige Einstellungen gehören ebenfalls zu den Neuerungen.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

  • Echtzeit-Übersicht über Patienten und Wartezeiten
  • Digitale Praxissteuerung per Board-Ansicht
  • KI-Dokumentation für weitere Fachrichtungen
  • Telefonassistent unterstützt nun Terminänderungen

Auch der KI-Telefonassistent wurde erweitert. Patienten können Termine künftig direkt per Telefon buchen, verschieben oder absagen. Zudem soll ein neues Anrufprotokoll die Nachvollziehbarkeit verbessern. Die Unterstützung mehrerer Fachrichtungen ist bereits verfügbar, eine Nutzung über mehrere Standorte hinweg ist laut Doctolib geplant.

Ich halte die Entwicklung für nachvollziehbar, weil viele Arztpraxen weiterhin mit analogen Abläufen arbeiten. Besonders die digitale Koordination innerhalb der Praxis dürfte im Alltag Zeit sparen, sofern die Systeme zuverlässig funktionieren und sich ohne großen Aufwand in bestehende Abläufe integrieren lassen.

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