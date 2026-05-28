Firmware und Updates

FRITZ! veröffentlicht FRITZ!OS 8.25 für drei Repeater-Modelle

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Avm Fritz Wlan Mesh Repeater 1200

Das Unternehmen FRITZ! hat FRITZ!OS 8.25 für mehrere WLAN-Repeater veröffentlicht.

FRITZ! verteilt das Update ab sofort für die Modelle FRITZ!Repeater 1200, 2400 und 3000. Laut Unternehmensangaben soll die neue Version vor allem kleinere Verbesserungen bei der Einrichtung und allgemeine Stabilitätsanpassungen bringen.

Neben der angepassten Einrichtung nennt FRITZ! im offiziellen Änderungsprotokoll auch allgemeine Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen. Konkrete technische Details führt das Unternehmen dabei nicht weiter aus. Ziel sei laut Hersteller ein zuverlässigerer WLAN-Betrieb im Alltag.

Die Aktualisierung für die FRITZ!WLAN Repeater lässt sich am einfachsten in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box starten (Heimnetz/Mesh). Eine andere Möglichkeit ist, das Update über die Benutzeroberfläche der Geräte selbst anzustoßen.

Alternativ könnt ihr das jeweilige Firmware-File auch vom FTP-Server von AVM laden und manuell installieren. In der Regel ist dies aber nicht nötig.


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