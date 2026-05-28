Mobilität

MG 4X vorgestellt: Das dürfte der Bestseller der Marke werden

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MG Motor ist mit dem MG4 durchaus erfolgreich in Europa und hat das Portfolio in diesem Jahr ausgebaut – mit einer Neuauflage und günstigeren Version. Doch der echte Besteller kommt erst noch, denn das dürfte in Zukunft der MG 4X werden.

Dabei handelt es sich um die SUV-Version des Elektroautos, die jetzt in China auf der Webseite gelistet ist und dort startet. Bis zu 610 km Reichweite (aber China-Wert, da kann man ganz locker 150+ km abziehen) und 150 kW (204 PS) Leistung.

SAIC wirbt beim MG 4X mit einer Mehrlenkerachse, hochwertigen Sitzen, die auch eine Massagefunktion mitbringen, einem Kofferraum mit 463 Liter, Matrix-LED-Scheinwerfern und Software von Oppo, wobei diese exklusiv in China verkauft wird.

All das findet man in einem 4,5 Meter langen Auto, der SUV ist also doch ein Stück größer als der Hatchback. Preislich geht es bei umgerechnet knapp 13.000 Euro in China los, aber China-Preise sind extrem und kein guter Indikator für uns in Europa.

Doch der MG4 ist immer wieder günstig im Leasing zu haben und wird gerne mal in den Markt gedrückt, der MG 4X könnte also, auch wenn er noch nicht final für den deutschen Markt bestätigt wurde (ich rechne aber fest damit) sehr attraktiv sein.

Optisch ein eher typisches „China-Auto“, der Fokus liegt jedoch sicher auch auf dem Heimatmarkt, aber mit einer guten gewohnt hohen Ausstattung für den Preis, da der Preiskampf vor Ort extrem hart ist. Warten wir mal die Details für Europa ab.

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27. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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