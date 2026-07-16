LOL Next: Das sind die Teilnehmer der neuen Spin-Off-Staffel

Prime Video stellt den Cast von LOL Next mit zehn Comedians und Creatorn der nächsten Generation vor.

Prime Video hat die Teilnehmer der neuen Show LOL Next vorgestellt. Das Spin-Off der Comedy-Reihe LOL: Last One Laughing bringt laut Anbieter erstmals Creator und Comedians der jüngeren Generation in das bekannte Format. Moderiert wird die Sendung von Hazel Brugger.

Zu den zehn Teilnehmern gehören Aditotoro, Alina Bock, Freshtorge, Helge Mark, Laura Larsson, Maria Ziffy, Marti Fischer, Paul Luca Fischer, Phil Laude und Selfiesandra. Sie treten in der sogenannten Nicht-Lachen-Challenge gegeneinander an und müssen versuchen, andere zum Lachen zu bringen, ohne selbst eine Reaktion zu zeigen.

LOL Next setzt auf neue Comedy-Generation und bekanntes Spielprinzip

Laut Prime Video richtet sich LOL Next an Comedy-Fans verschiedener Altersgruppen. Die Teilnehmer sollen mit Improvisation, Stand-up, Performances und kreativen Einfällen versuchen, ihre Mitspieler aus der Reserve zu locken. Anders als beim Original endet die Herausforderung nach vier Stunden, wobei jeder Teilnehmer, der lacht, ausscheidet.

Die Show umfasst vier Episoden und wird laut Prime Video mit mehr als 40 Kameras aufgezeichnet. Hazel Brugger beobachtet das Geschehen aus einem Kontrollraum und steuert verschiedene Elemente der Sendung. Der Gewinner erhält wie beim Original 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.

Die wichtigsten Fakten zu LOL Next:

Zehn Teilnehmer aus Comedy, Entertainment und Social Media nehmen teil.

Hazel Brugger übernimmt die Moderation des Spin-Offs.

Die Produktion stammt von Constantin Entertainment.

Das Format basiert auf der japanischen Show Documental von HITOSHI MATSUMOTO.

Ich finde, LOL Next setzt auf eine naheliegende Erweiterung des bekannten Konzepts, indem es bekannte Online-Persönlichkeiten stärker in den Mittelpunkt rückt. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, ob die neue Besetzung genügend eigene Dynamik entwickelt und das Spielprinzip auch mit einer jüngeren Generation von Teilnehmern funktioniert.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

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