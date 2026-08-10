Mercedes CLA verdrängt Audi A5 in der Mittelklasse

Die Mercedes CLA-Klasse löst den Audi A5 im Juli 2026 als zulassungsstärkstes Modell der Mittelklasse ab.

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts gab es damit gegenüber Juni nur einen Wechsel bei den Spitzenreitern der Fahrzeugsegmente. Deutlich mehr Bewegung zeigte sich bei den alternativen Antrieben.

Der Skoda Elroq verzeichnete im Juli die meisten Neuzulassungen unter den reinen Elektroautos. Bei Brennstoffzellenfahrzeugen führte der Hyundai Nexo. Dafür reichten allerdings lediglich zwei Neuzulassungen.

Diese Modelle führen bei den alternativen Antrieben

Bei mehreren Antriebsarten blieben die Spitzenreiter gegenüber dem Vormonat unverändert.

Die Nummer 1 der Segmente im Juli 2026:

Minis: Fiat 500 mit 1.709 Neuzulassungen und 22,7 % Segmentanteil. Insgesamt 7.522 Minis (+25,0 %).

Fiat 500 mit 1.709 Neuzulassungen und 22,7 % Segmentanteil. Insgesamt 7.522 Minis (+25,0 %). Kleinwagen: MINI MINI mit 4.675 Neuzulassungen und 13,1 % Segmentanteil. Insgesamt 35.738 Kleinwagen (+9,9 %).

MINI MINI mit 4.675 Neuzulassungen und 13,1 % Segmentanteil. Insgesamt 35.738 Kleinwagen (+9,9 %). Kompaktklasse: VW Golf mit 9.001 Neuzulassungen und 24,3 % Segmentanteil. Insgesamt 37.073 Fahrzeuge (-11,0 %).

VW Golf mit 9.001 Neuzulassungen und 24,3 % Segmentanteil. Insgesamt 37.073 Fahrzeuge (-11,0 %). Mittelklasse: Mercedes CLA-Klasse mit 3.704 Neuzulassungen und 18,0 % Segmentanteil. Die Baureihe legte gegenüber Juli 2025 um 148,8 % zu.

Mercedes CLA-Klasse mit 3.704 Neuzulassungen und 18,0 % Segmentanteil. Die Baureihe legte gegenüber Juli 2025 um 148,8 % zu. Obere Mittelklasse: Audi A6 mit 3.776 Neuzulassungen und 26,4 % Segmentanteil. Insgesamt wurden 14.297 Fahrzeuge registriert (+13,9 %).

Audi A6 mit 3.776 Neuzulassungen und 26,4 % Segmentanteil. Insgesamt wurden 14.297 Fahrzeuge registriert (+13,9 %). Oberklasse: Mercedes S-Klasse mit 474 Neuzulassungen und 35,3 % Segmentanteil. Insgesamt 1.343 Fahrzeuge (-20,2 %).

Mercedes S-Klasse mit 474 Neuzulassungen und 35,3 % Segmentanteil. Insgesamt 1.343 Fahrzeuge (-20,2 %). SUVs: VW T-Roc mit 6.126 Neuzulassungen und 6,4 % Segmentanteil. SUVs waren mit 95.834 Fahrzeugen und 35,7 % das größte Segment.

VW T-Roc mit 6.126 Neuzulassungen und 6,4 % Segmentanteil. SUVs waren mit 95.834 Fahrzeugen und 35,7 % das größte Segment. Geländewagen: VW Tiguan mit 4.899 Neuzulassungen und 17,9 % Segmentanteil. Insgesamt 27.438 Fahrzeuge (-4,8 %).

VW Tiguan mit 4.899 Neuzulassungen und 17,9 % Segmentanteil. Insgesamt 27.438 Fahrzeuge (-4,8 %). Sportwagen: Porsche 911 mit 981 Neuzulassungen und 67,4 % Segmentanteil. Insgesamt 1.455 Fahrzeuge (-27,1 %).

Porsche 911 mit 981 Neuzulassungen und 67,4 % Segmentanteil. Insgesamt 1.455 Fahrzeuge (-27,1 %). Mini-Vans: Peugeot 3008 mit 1.338 Neuzulassungen und 69,2 % Segmentanteil. Insgesamt 1.934 Fahrzeuge (+24,8 %).

Peugeot 3008 mit 1.338 Neuzulassungen und 69,2 % Segmentanteil. Insgesamt 1.934 Fahrzeuge (+24,8 %). Großraum-Vans: Mercedes V-Klasse mit 2.237 Neuzulassungen und 52,2 % Segmentanteil. Insgesamt 4.282 Fahrzeuge (-16,4 %).

Mercedes V-Klasse mit 2.237 Neuzulassungen und 52,2 % Segmentanteil. Insgesamt 4.282 Fahrzeuge (-16,4 %). Utilities: VW Transporter mit 2.150 Neuzulassungen und 16,9 % Segmentanteil. Insgesamt 12.751 Fahrzeuge (-4,3 %).

VW Transporter mit 2.150 Neuzulassungen und 16,9 % Segmentanteil. Insgesamt 12.751 Fahrzeuge (-4,3 %). Wohnmobile: Fiat Ducato mit 2.388 Neuzulassungen und 39,7 % Segmentanteil. Insgesamt 6.021 Fahrzeuge (-15,7 %).

Die Nummer 1 der alternativen Antriebe im Juli 2026:

Elektro (BEV): Skoda Elroq mit 3.541 Neuzulassungen. Insgesamt wurden 78.609 Elektroautos zugelassen, 61,7 % mehr als im Juli 2025.

Skoda Elroq mit 3.541 Neuzulassungen. Insgesamt wurden 78.609 Elektroautos zugelassen, 61,7 % mehr als im Juli 2025. Plug-in-Hybrid: BYD Seal U mit 1.821 Neuzulassungen. Insgesamt kamen 30.609 Plug-in-Hybride neu auf die Straße (+12,5 %).

BYD Seal U mit 1.821 Neuzulassungen. Insgesamt kamen 30.609 Plug-in-Hybride neu auf die Straße (+12,5 %). Brennstoffzelle: Hyundai Nexo mit zwei Neuzulassungen und damit 100 % Anteil innerhalb dieser Antriebsart.

Hyundai Nexo mit zwei Neuzulassungen und damit 100 % Anteil innerhalb dieser Antriebsart. Hybrid ohne Plug-in: VW T-Roc mit 5.717 Neuzulassungen. Insgesamt wurden 74.675 Fahrzeuge registriert (-0,7 %).

VW T-Roc mit 5.717 Neuzulassungen. Insgesamt wurden 74.675 Fahrzeuge registriert (-0,7 %). Voll-Hybrid: Toyota Yaris mit 1.646 Neuzulassungen und 12,2 % Anteil. Insgesamt wurden 13.513 Voll-Hybride zugelassen (-0,8 %).

Toyota Yaris mit 1.646 Neuzulassungen und 12,2 % Anteil. Insgesamt wurden 13.513 Voll-Hybride zugelassen (-0,8 %). Gas: Dacia Sandero mit 1.160 Neuzulassungen und 68,0 % Anteil. Insgesamt wurden 1.706 Gasfahrzeuge zugelassen (+59,3 %).

Dacia Sandero mit 1.160 Neuzulassungen und 68,0 % Anteil. Insgesamt wurden 1.706 Gasfahrzeuge zugelassen (+59,3 %). Wasserstoff: Im Juli 2026 wurden keine Neuzulassungen registriert.

Im Juli 2026 wurden keine Neuzulassungen registriert. Alternative Antriebe insgesamt: 185.601 Neuzulassungen und damit 69,2 % aller 268.068 Pkw-Neuzulassungen. Gegenüber Juli 2025 entspricht das einem Plus von 22,1 %.

Bei Wasserstofffahrzeugen wurden im Juli erneut keine Neuzulassungen registriert. Voll-Hybride können laut Definition des Kraftfahrt-Bundesamts rein elektrisch fahren, ihre Batterie aber nicht extern laden.

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