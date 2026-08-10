Mercedes CLA verdrängt Audi A5 in der Mittelklasse
Die Mercedes CLA-Klasse löst den Audi A5 im Juli 2026 als zulassungsstärkstes Modell der Mittelklasse ab.
Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts gab es damit gegenüber Juni nur einen Wechsel bei den Spitzenreitern der Fahrzeugsegmente. Deutlich mehr Bewegung zeigte sich bei den alternativen Antrieben.
Der Skoda Elroq verzeichnete im Juli die meisten Neuzulassungen unter den reinen Elektroautos. Bei Brennstoffzellenfahrzeugen führte der Hyundai Nexo. Dafür reichten allerdings lediglich zwei Neuzulassungen.
Diese Modelle führen bei den alternativen Antrieben
Bei mehreren Antriebsarten blieben die Spitzenreiter gegenüber dem Vormonat unverändert.
Die Nummer 1 der Segmente im Juli 2026:
- Minis: Fiat 500 mit 1.709 Neuzulassungen und 22,7 % Segmentanteil. Insgesamt 7.522 Minis (+25,0 %).
- Kleinwagen: MINI MINI mit 4.675 Neuzulassungen und 13,1 % Segmentanteil. Insgesamt 35.738 Kleinwagen (+9,9 %).
- Kompaktklasse: VW Golf mit 9.001 Neuzulassungen und 24,3 % Segmentanteil. Insgesamt 37.073 Fahrzeuge (-11,0 %).
- Mittelklasse: Mercedes CLA-Klasse mit 3.704 Neuzulassungen und 18,0 % Segmentanteil. Die Baureihe legte gegenüber Juli 2025 um 148,8 % zu.
- Obere Mittelklasse: Audi A6 mit 3.776 Neuzulassungen und 26,4 % Segmentanteil. Insgesamt wurden 14.297 Fahrzeuge registriert (+13,9 %).
- Oberklasse: Mercedes S-Klasse mit 474 Neuzulassungen und 35,3 % Segmentanteil. Insgesamt 1.343 Fahrzeuge (-20,2 %).
- SUVs: VW T-Roc mit 6.126 Neuzulassungen und 6,4 % Segmentanteil. SUVs waren mit 95.834 Fahrzeugen und 35,7 % das größte Segment.
- Geländewagen: VW Tiguan mit 4.899 Neuzulassungen und 17,9 % Segmentanteil. Insgesamt 27.438 Fahrzeuge (-4,8 %).
- Sportwagen: Porsche 911 mit 981 Neuzulassungen und 67,4 % Segmentanteil. Insgesamt 1.455 Fahrzeuge (-27,1 %).
- Mini-Vans: Peugeot 3008 mit 1.338 Neuzulassungen und 69,2 % Segmentanteil. Insgesamt 1.934 Fahrzeuge (+24,8 %).
- Großraum-Vans: Mercedes V-Klasse mit 2.237 Neuzulassungen und 52,2 % Segmentanteil. Insgesamt 4.282 Fahrzeuge (-16,4 %).
- Utilities: VW Transporter mit 2.150 Neuzulassungen und 16,9 % Segmentanteil. Insgesamt 12.751 Fahrzeuge (-4,3 %).
- Wohnmobile: Fiat Ducato mit 2.388 Neuzulassungen und 39,7 % Segmentanteil. Insgesamt 6.021 Fahrzeuge (-15,7 %).
Die Nummer 1 der alternativen Antriebe im Juli 2026:
- Elektro (BEV): Skoda Elroq mit 3.541 Neuzulassungen. Insgesamt wurden 78.609 Elektroautos zugelassen, 61,7 % mehr als im Juli 2025.
- Plug-in-Hybrid: BYD Seal U mit 1.821 Neuzulassungen. Insgesamt kamen 30.609 Plug-in-Hybride neu auf die Straße (+12,5 %).
- Brennstoffzelle: Hyundai Nexo mit zwei Neuzulassungen und damit 100 % Anteil innerhalb dieser Antriebsart.
- Hybrid ohne Plug-in: VW T-Roc mit 5.717 Neuzulassungen. Insgesamt wurden 74.675 Fahrzeuge registriert (-0,7 %).
- Voll-Hybrid: Toyota Yaris mit 1.646 Neuzulassungen und 12,2 % Anteil. Insgesamt wurden 13.513 Voll-Hybride zugelassen (-0,8 %).
- Gas: Dacia Sandero mit 1.160 Neuzulassungen und 68,0 % Anteil. Insgesamt wurden 1.706 Gasfahrzeuge zugelassen (+59,3 %).
- Wasserstoff: Im Juli 2026 wurden keine Neuzulassungen registriert.
- Alternative Antriebe insgesamt: 185.601 Neuzulassungen und damit 69,2 % aller 268.068 Pkw-Neuzulassungen. Gegenüber Juli 2025 entspricht das einem Plus von 22,1 %.
Bei Wasserstofffahrzeugen wurden im Juli erneut keine Neuzulassungen registriert. Voll-Hybride können laut Definition des Kraftfahrt-Bundesamts rein elektrisch fahren, ihre Batterie aber nicht extern laden.
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Interessant, dass der CLA zur Mittelklasse gezählt wird. Für mich gehörte der CLA als „schicke A-Klasse“ immer zur Kompaktklasse und die C-Klasse war dann Mittelklasse.
Aber gut die Grenzen sind schwimmend…
Peugeot 3008 ist ein Van? Wer kommt denn auf diesen Schwachsinn. Das ist ein Kompakt SUV.
Verstehe ich auch nicht, dann könnte der CLA auch ein VAN sein. Aber wahrscheinlich würfelt man die Zuordnung beim KBA.
schau mal hier https://www.ipek.kit.edu/11386.php und https://www.kba.de/DE/Statistik/Verzeichnisse/systematische_verzeichnisse_inhalt.html
Hm? Seit wann verkauft sich ein A5 besser als ein A4? Der A5 ist ein A4 mit Schrägheck. Und wo sind Passat und Co?
Das sind wie geschrieben Monatsangaben. Im Berichtsmonat Juli 2026 gab es lediglich einen einzigen Wechsel des zulassungsstärksten Modells des Vormonats: In der Mittelklasse wurde der Audi A5 von der Mercedes CLA-Klasse in dieser Position abgelöst. Das sagt nichts über die absoluten Verkaufszahlen pro Jahr aus.
A4 wurde von Audi in A5 umbenannt, da derzeit nur die BEV die geraden Zahlen haben und die Verbrenner die ungeraden.
Ah, danke euch beiden für die Aufklärung.
Das wurde bereits Revidiert! Deshalb gibt es 2 Audi A6, einen A6 als Verbrenner und ein völlig anderes Modell als A6 etron. Der Verbrenner A6 sollte eigentlich ein A7 werden, aber kurz vor release wurde es noch umbenannt.
Das was du sagst war aber wirklich eine offizielle angabe, nur leider revidiert worden.
Es gibt aktuell keinen A4 mehr als Neuwagen. Der Nachfolger vom A4 nennt sich nun A5 (auch als Kombi).
jo und mit fem Facelift bzw dem Nachfolger wirds wieder A4. die Leute wissen bald selbst nimmer was sie in der Garage haben. der A5 war früher die teurere Version. jz gibts nur noch die teure Version weil A5. bin gespannt ob der Preis wieder runtergeht wenns wieder zum A4 wird. (würde ich sagen wenn wir nicht in Clownland wohnen würden)