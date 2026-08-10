Fintech

Neue Banklizenz: Was Revolut jetzt in Europa plant

René Hesse
Von
2 Kommentare
Revolut (KI)

Das Finanzunternehmen Revolut hat für seine französische Revolut Bank S.A. eine Vollbanklizenz erhalten.

Die Genehmigung folgt auf eine gemeinsame Prüfung durch die französische Bankenaufsicht ACPR und die Europäische Zentralbank. Der EZB-Rat hat die Entscheidung formell verabschiedet. Revolut will über die neue Einheit Revolut Bank S.A. zunächst Kunden in Frankreich bedienen.

Revolut plant Expansion nach Deutschland

Die Revolut Bank S.A. wird schrittweise starten, Kunden in Europa zu bedienen. Deutschland zählt dabei zu den ersten Märkten, die im nächsten Schritt folgen werden. Die bisherige Revolut Bank UAB in Litauen bleibt parallel für den übrigen Europäischen Wirtschaftsraum aktiv. Dazu heißt es:

Die litauische Einheit, die Revolut Bank UAB, bleibt zentraler Bestandteil der Geschäftstätigkeit für den restlichen EWR. Beide Einheiten unterstehen der Aufsicht der Europäischen Zentralbank in einem Dual-Hub-Modell.

Die wichtigsten Zahlen und Pläne im Überblick:

  • rund 30 Millionen Kunden in Westeuropa
  • fast 8 Millionen neue Kunden im Jahr 2025
  • mehr als 1 Milliarde Euro geplante Investitionen
  • mehr als 600 zusätzliche Mitarbeiter in Westeuropa
  • neue Westeuropa-Zentrale in Paris ab 2027

Weltweit kommt Revolut nach eigenen Angaben auf mehr als 75 Millionen Kunden und über eine Milliarde Transaktionen pro Monat.

Ich halte vor allem den geplanten Start in Deutschland für relevant. Für Kunden dürfte entscheidend sein, welche Produkte künftig tatsächlich über die französische Bank laufen und ob sich dadurch Kontodaten, Einlagensicherung oder angebotene Dienste verändern.

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  1. EXOzynth ☀️
    sagt am

    Hat jemand Revolut als Hauptkonto, wo also auch der Lohn drauf geht?

    Ich bin zwar schon jahrelang problemlos dabei, noch vor dem Brexit, als dann die IBAN nach Litauen oder was das war ging, zahle immer was ein und bezahle damit. Aber den großen Schritt hab ich mir noch nicht gewagt.

    Antworten
    1. Maximilian ♾️
      sagt am zu EXOzynth ⇡

      Nee mir sind da noch zu viele willkürliche Kontoschließungen

      Antworten

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