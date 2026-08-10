Google Drive beendet Foto-Backups

Google Drive beendet wie angekündigt ab heute die automatische Sicherung lokaler Fotoordner direkt in Google Fotos.

Ab dem heutigen 10. August 2026 unterstützt Google Drive für Desktop den bisherigen automatischen Upload von Fotos zu Google Fotos nicht mehr. Bereits seit dem 15. Juni hatte Google auf die Umstellung hingewiesen. Neue Backup-Ordner ließen sich schon zuvor nicht mehr einrichten.

Wichtig ist: Bereits in Google Fotos gespeicherte Bilder bleiben erhalten. Die Änderung betrifft ausschließlich neue Fotos auf dem Computer, die bislang über Google Drive automatisch zu Google Fotos übertragen wurden.

Google Drive: So funktioniert das Foto-Backup jetzt

Wer weiterhin lokale Fotoordner automatisch sichern möchte, muss seine bisherige Konfiguration anpassen und die Sicherung über Google Fotos einrichten.

Für betroffene Nutzer sind vor allem diese Punkte wichtig:

Die bisherige Drive-Verknüpfung zu Google Fotos funktioniert ab heute nicht mehr.

Bereits hochgeladene Fotos werden nicht gelöscht.

Neue Fotos müssen über Google Fotos gesichert werden.

Doppelte Sicherungen in Drive und Fotos können zusätzlichen Google-One-Speicher belegen.

Besonders auf den letzten Punkt sollten Nutzer achten. Wird derselbe Ordner sowohl mit Google Drive als auch mit Google Fotos synchronisiert, können Dateien doppelt gespeichert werden und entsprechend mehr Speicherplatz verbrauchen.

Ich würde deshalb heute einen Blick in die Backup-Einstellungen werfen. Wer die bisherige Funktion genutzt hat, sollte die Sicherung neu einrichten, damit neue Fotos auch künftig automatisch in der Cloud landen.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗