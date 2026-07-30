Tarife

Telekom-Netz mit unbegrenztem Datenvolumen: Dieser Tarif kostet nur 34,95 Euro mtl.

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Tarif (KI)

Freenet bietet ab sofort den Magenta Mobil XL Tarif im Telekom-Netz für nur 34,95 Euro monatlich an.

Die Marke freenet startet eine exklusive Aktion mit dem Tarif Magenta Mobil XL im Telekom-Netz. Der Mobilfunktarif bietet unbegrenztes Datenvolumen und eine maximale Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s über 5G.

Der Tarif wird nicht auf der Konzernwebsite angeboten, sondern kann nur über einen Direktlink abgeschlossen werden.

Der Magenta Mobil XL Tarif läuft über eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten (so lange gilt auch der reduzierte Preis) und beinhaltet eine Telefon- sowie SMS-Flatrate. Der Anschlusspreis entfällt bei diesem Angebot. Der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden.

Magenta Mobil XL mit Unlimited-Datenvolumen im Telekom-Netz

Zu den Konditionen der Aktion gehören laut freenet folgende Leistungen:

Tarifdetails im Überblick:

  • Unbegrenztes Datenvolumen
  • 5G-Geschwindigkeit mit bis zu 300 Mbit/s
  • Telefon- und SMS-Flatrate
  • Monatlicher Preis von 34,95 Euro
  • Auch als eSIM direkt bestellbar
  • Flexibler Vertragsbeginn bis +120 Tage wählbar
  • Kein Anschlusspreis

Eine Rufnummernmitnahme ist laut Anbieter von anderen Mobilfunkanbietern und Netzen kostenlos möglich. Ausgenommen ist die Mitnahme von einem bereits bestehenden freenet-Tarif im Telekom-Netz, da diese technisch nicht unterstützt werde.

Zum Unlimited-Aktionstarif →


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