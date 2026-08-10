Smart Home

SwitchBot bringt KI-Assistenten direkt ins Smart Home

René Hesse
Von

Das Smart-Home-Unternehmen SwitchBot integriert mit kata einen KI-Assistenten für Steuerung, Automationen und Support direkt in seine App.

Der LLM-gestützte Assistent steht ab Version 9.29 der SwitchBot-App bereit. Nutzer können kata per Text oder Sprache anweisen, kompatible Geräte zu steuern, mehrere Aktionen zu kombinieren oder Smart-Home-Automationen in natürlicher Sprache anzulegen.

SwitchBot kata versteht natürliche Sprache und hilft bei Problemen

Nach Angaben von SwitchBot kann kata auch unvollständige Anfragen interpretieren und bei Bedarf Rückfragen stellen. Zudem soll der Assistent Produkte per Bilderkennung identifizieren und bei Einrichtung sowie Fehlerbehebung auf Handbücher, FAQs und Videos zurückgreifen.

Die wichtigsten Funktionen von SwitchBot kata im Überblick:

  • Steuerung mehrerer kompatibler Geräte mit einer Anfrage
  • Erstellung unterstützter Automationen per natürlicher Sprache
  • Text- und Spracheingaben mit Kontext innerhalb einer Sitzung
  • Produkterkennung per OCR und Unterstützung bei der Einrichtung
  • Bis zu 100 erfolgreich ausgeführte KI-Vorgänge pro Tag

Für die Verarbeitung nutzt der Dienst laut SwitchBot unter anderem Texte, Spracheingaben, Bilder, Gerätenamen und Gerätestatus. Stimmabdruckdaten sollen nicht gespeichert werden. Originale Sprachaufnahmen, Bilder und nicht anonymisierte personenbezogene Daten würden nach Unternehmensangaben nicht zum Training von KI-Modellen verwendet.

Ich halte den Ansatz für spannend, weil SwitchBot damit nicht nur eine weitere Sprachsteuerung anbietet. Entscheidend wird sein, wie zuverlässig kata komplexe Automationen versteht und wie transparent der Umgang mit den dafür benötigten Cloud-Daten bleibt.

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