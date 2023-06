Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Beats Studio Buds

Diese Woche gibt es einen Tipp für einen In-Ear-Kopfhörer, denn die Beats Studio Buds+ haben mich sehr kurz vor dem Urlaub erreicht und daher war keine Zeit für einen Test, sondern nur einen Eindruck. Der war aber positiv und das hielt an.

Die Beats Studios Buds+ haben mich im Urlaub begleitet und es ist für mich im Moment der beste Kopfhörer von Apple. Warum? Weil ich keine Stängel mehr mag, sie stören mich mittlerweile, daher scheiden die Apple AirPods Pro 2 auch aus.

Diese haben einen etwas besseren Sound und ein etwas besseres ANC, aber die Beats Studio Buds+ haben im Vergleich zum Vorgänger in beiden Bereichen etwas zugelegt und das ANC reicht mir mittlerweile aus. Ja, wenn sie das Level der Pro-Version hätten, das wäre perfekt, aber beim Vorgänger war das ANC nicht gut.

Bei mir sitzen die Beats Studio Buds+ gut im Ohr, sie sehen in der transparenten Version gut aus und ich mag, dass es physische Tasten gibt. Bei Touch kommt es bei mir immer zu Fehleingaben und vor allem im Sport nervt mich das dann doch.

Ein weiterer Pluspunkt ist das Zusammenspiel mit Android, denn AirPods kann man eigentlich nur mit iOS nutzen, bei Beats gibt es aber noch eine Android-App. Das ist mir wichtig, denn ich nutze in meinem Alltag nicht nur Apple-Produkte und will am Ende auch nicht davon abhängig sein. Das ist also ein echter Pluspunkt für Beats.

Die neue Version der Beats Studio Buds kostet 199,95 Euro, was wahrlich kein Schnäppchen ist und das wäre auch mein einziger Kritikpunkt, denn beim Sound und ANC spielen sie auf dem Level von Kopfhörern, die um die 150 Euro kosten.

Teilweise gibt es sogar vergleichbare Modelle, die um die 100 Euro kosten.

Also, Empfehlung ja, aber eingeschränkt. Die UVP ist etwas hoch und das alte Modell startete eben bei 149,95 Euro, genau das wäre der faire Preis für mich.

