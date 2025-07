Mein Tipp der Woche: Astro Bot

Passend zum Release von Donkey Kong Bananza, was ich gerade spiele und für das ich mir sehr viel Zeit nehmen möchte, habe ich mir auch andere Plattformer angeschaut. Darunter auch das „Spiel des Jahres 2024“, Astro Bot für die PS5.

Es war auch mein Spiel des Jahres letztes Jahr und in meinem Test fand ich fast nur lobende Worte. In den letzten Tagen habe ich Diskussionen gesehen, welches der beiden Spiele besser ist und wer Plattformer aktuell eigentlich besser beherrscht?

Für mich spielt das jedoch keine Rolle, denn es ist und bleibt die Kerndisziplin von Nintendo und Bananza ist großartig (nur etwas zu leicht), aber vor allem Astro Bot ist auch fast ein Jahr nach Release immer noch eine extrem große Empfehlung.

Und nicht nur das, es hat sich einiges seit dem Release getan und es kamen sehr viele neue Inhalte und Level dazu. Ich kann also nicht nur Neulingen das PS5-Spiel empfehlen, auch allen, die es letztes Jahr und seit dem nicht mehr gespielt haben.

Mittlerweile bekommt man Astro Bot auch für unter 60 Euro, was in meinen Augen ein No-Brainer ist. Eine tolle Zeit für alle Fans von Plattformern, zu denen ich mich definitiv zähle. Und Astro Bot gehört definitiv zu den besten Spielen dieser Art, das hat mir das neue Donkey Kong gezeigt, Sony kann mittlerweile locker mithalten.

