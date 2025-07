Mein Tipp der Woche: Donkey Kong Bananza

Heute gibt es mal wieder eine Empfehlung für ein Spiel, auf das ich ehrlich gesagt seit 2021 und dem 40. Jubiläum von Donkey Kong warte. Nintendo hat dem Gorilla nämlich endlich wieder ein neues Hauptspiel der Reihe spendiert und sich das für die Switch 2 aufgehoben (war wohl erst eine Weile für die Switch 1 in Entwicklung).

Hinter dem Spiel steckt das Team von Super Mario Odyssey, einem meiner großen Highlights der ersten Switch und dem für mich besten Super Mario. Leider konnte ich Donkey Kong Bananza nicht vorab spielen, aber ich habe es mir direkt zum Marktstart diese Woche geschnappt und ein paar Stunden in das Spiel investiert.

Und was soll ich sagen, es macht sehr viel Spaß und ist sogar noch mehr, als ich mir von einem neuen Donkey Kong erhofft habe. Das Spiel fühlt sich endlich mal wieder wie ein vollwertiger AAA-Titel der Reihe und größer als die letzten Spiele an. Das Spiel hätte gerne direkt zum Marktstart der Nintendo Switch 2 kommen dürfen.

Ich werde mir jetzt ganz entspannt Zeit mit Donkey Kong Bananza lassen und das Spiel im Laufe des Sommers immer wieder nebenbei zocken. Meine Vermutung ist, dass wir, falls das jetzt ein überraschend großer Verkaufshit wird, viele Jahre auf einen neuen Teil warten müssen. Und daher will ich diesen voll und ganz genießen.

Donkey Kong Bananza ist ab sofort exklusiv für die Switch 2 erhältlich und kostet 80 Euro als physische Version (und die digitale Version kostet 10 Euro weniger).

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->