Mein Tipp der Woche: Belkin BoostCharge Pro

Ich habe in meinem Langzeit-Review zum Apple iPhone 15 Pro schon angedeutet, dass ich nach der Geburt meines Sohnes immer mal wieder nicht über den Tag mit dem iPhone komme, da man mehr filmt oder vielleicht mal rauschen benutzt.

Hinzu kommt, dass ich umgezogen bin und mein Dock für die Apple Watch nicht mehr finde (ich lade nicht auf dem Nachttisch) und daher eine neue Lösung für das Büro wollte, die zusätzlich auch noch nebenbei Kopfhörer kabellos laden kann.

Es wurde die neue Version von BoostCharge Pro von Belkin, welche Belkin selbst für 149,99 Euro verkauft, die man aber schon wesentlich günstiger bei Shops wie Amazon findet. Es gibt sie in Schwarz und Weiß, ich habe die schwarze Version.

Das ist kein Schnäppchen, aber dafür bekommt ihr Qi2 (was leider immer noch viel zu weniger Smartphones unterstützen), die Apple Watch wird schneller geladen, weil die Basis dafür zertifiziert ist und ich finde sie schlicht und auch hochwertig.

Nachteil? Neben dem recht hohen Preis, den ich im freien Handel mit der ein oder anderen Aktion aber noch okay finde, wäre das der Ladeanschluss. Es gibt einen eigenen Port auf der Rückseite, da wäre USB C schön gewesen. Damit wäre man flexibel bei Kabel und Netzteil, so muss man das mitgelieferte von Belkin nutzen.

Da aber alles mit dabei ist, kann ich das verzeihen, es ist auch kein Kritikpunkt, da man so eine Base in der Regel einmal verbaut und nur ganz selten mitnimmt. Und die BoostCharge Pro richtet sich natürlich voll an Apple-Nutzer, denn neben dem iPhone gibt es Qi2 nur ein Android-Smartphone von HMD (Magnete sind wichtig).

Wobei ich keine AirPods darauf lade, da ich noch AirPods ohne Qi-Case habe und diese sehr selten nutze, aber meine Jabra passen auch auf die Qi-Platte und damit wäre das kein Problem. Das Kopfhörer-Case sollte aber nicht zu groß dafür sein.

Viel mehr kann man zur Belkin BoostCharge Pro nicht sagen, sie tut, was sie einem verspricht, ist simpel und hat einen festen Platz in meinem neuen Büro gefunden.

