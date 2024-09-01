Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Solitaire

Vor ein paar Wochen bin ich umgezogen und habe mein Fitnessstudio danach gewechselt. Das neue Studio hat modernere Geräte und die Cardiogeräte kommen sogar mit einer Version von Android daher und es sind Apps und Spiele installiert.

Wer möchte, der kann sich also mit Instagram oder Netflix einloggen und dabei etwas unterhalten lassen, aber meine Aufmerksamkeit ist auf Solitaire gerückt. Ein Spiel, welches ich seit den alten Windows-Zeiten immer wieder gerne spiele.

Doch ich habe es seit einigen Jahren nicht mehr gespielt und so hat mich das kleine App-Icon gereizt. Und es macht genauso Spaß wie früher. Da ich über einige Dinge, die ich gerade empfehle, noch nicht sprechen darf, ist das mein Tipp der Woche.

Das Spielprinzip erkläre ich jetzt nicht, das kann Google besser. Apropos, wenn man nach Solitaire bzw. Klondike sucht, dann kann man das Spiel auch direkt in der Suche von Google spielen. So habe ich, als ich für diesen Beitrag danach gesucht habe, tatsächlich auch wieder 10 Minuten meiner Zeit an Solitaire verschenkt.

Eine App-Empfehlung für Android oder iOS habe ich noch nicht, ich teste mich da gerade selbst durch die Spiele, denn es gibt viel kostenlosen Werbe-Müll. Wenn ihr da selbst Tipps habt, dann gerne her damit, vor allem für das iPad mit iPadOS.