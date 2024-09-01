Kommentar

Mein Tipp der Woche: Solitaire

Solitaire Karten

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Vor ein paar Wochen bin ich umgezogen und habe mein Fitnessstudio danach gewechselt. Das neue Studio hat modernere Geräte und die Cardiogeräte kommen sogar mit einer Version von Android daher und es sind Apps und Spiele installiert.

Wer möchte, der kann sich also mit Instagram oder Netflix einloggen und dabei etwas unterhalten lassen, aber meine Aufmerksamkeit ist auf Solitaire gerückt. Ein Spiel, welches ich seit den alten Windows-Zeiten immer wieder gerne spiele.

Solitaire Sport Trainer

Doch ich habe es seit einigen Jahren nicht mehr gespielt und so hat mich das kleine App-Icon gereizt. Und es macht genauso Spaß wie früher. Da ich über einige Dinge, die ich gerade empfehle, noch nicht sprechen darf, ist das mein Tipp der Woche.

Das Spielprinzip erkläre ich jetzt nicht, das kann Google besser. Apropos, wenn man nach Solitaire bzw. Klondike sucht, dann kann man das Spiel auch direkt in der Suche von Google spielen. So habe ich, als ich für diesen Beitrag danach gesucht habe, tatsächlich auch wieder 10 Minuten meiner Zeit an Solitaire verschenkt.

Eine App-Empfehlung für Android oder iOS habe ich noch nicht, ich teste mich da gerade selbst durch die Spiele, denn es gibt viel kostenlosen Werbe-Müll. Wenn ihr da selbst Tipps habt, dann gerne her damit, vor allem für das iPad mit iPadOS.


  1. Christian 👋
    sagt am

    Ganz ehrlich? Gehen dir die Themen aus? Ist ja schön das du wieder Solitär für dich entdeckt hast und es uns empfehlen willst.

    Aber dann hättest du ja noch warten können, bis du auch die App Empfehlung für uns hättest.

    Ich kann da das Microsoft Solitär empfehlen.

    Antworten
    1. Jonas 🏅
      sagt am zu Christian ⇡

      Das Gefühl hatte ich leider auch die letzten Wochen. Ebenfalls sehe ich langsam viel viel viel zu viele Autobeiträge. Um auf einer positiven Note zu enden, vieles auf dem Blog lese ich weiterhin sehr gerne!

      Antworten
      1. René Hesse 🔱
        sagt am zu Jonas ⇡

        Wenn die Beiträge aus der Kategorie Mobilität nicht interessieren, dann surf einfach diese Adresse an https://www.mobiflip.de/retro

        Antworten
        1. Jonas 🏅
          sagt am zu René Hesse ⇡

          Danke 👍 Genau das was ich gesucht habe.

          Antworten
    2. max 🔱
      sagt am zu Christian ⇡

      Hey nur weil einmal in der Woche ein „schwacher“ Beitrag kommt ist die Seite doch nicht gleich schlecht.

      Antworten
      1. René Hesse 🔱
        sagt am zu max ⇡

        Das ist eine persönliche Reihe von Oliver, die geht mit Absicht nur am Wochenende online und hat keinerlei Anspruch auf Objektivität oder Ähnliches. Der eine findet solche klassischen Blogposts interessant, für den anderen sind sie lahm. Das liegt nicht in unserer Hand, denn jeder mag etwas anderes.

        Antworten
        1. max 🔱
          sagt am zu René Hesse ⇡

          Denke ich mir auch jedesmal wenn ich solche Kommentare lese. Dann sollen die Leute diese Beiträge ausblenden oder woanders weiterlesen.

          Antworten
  2. DeziByte 🏆
    sagt am

    Läuft das Gerät überhaupt? :D

    Habs ein paar Mal mit echten Karten gespielt, eher nicht zu empfehlen. :D

    Was kommt als Nächstes? Mahjong? :P

    Antworten
  3. Stefan 🍀
    sagt am

    Meine App Empfehlung für Android:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainium.solitaire

    Gibt’s mit und ohne Werbung, ich kann es sehr empfehlen.

    Antworten
  4. Thomas 💎
    sagt am

    Immer gerne gespielt, erst auf Windows 3.11, dann Windows 95 und dann auf meinen ersten Windows CE PDA’s mit Stylus.
    Habe für Android eine gratis Version, ohne Werbung, Internet oder In-App Purchases:
    Classic Solitaire Klondike.

    Antworten
  5. Matze50 🌀
    sagt am

    Solitaire 🙈

    Antworten

