Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Cyberpunk 2077

Wer diese Reihe hier verfolgt, der erinnert sich vielleicht, dass ich Cyberpunk 2077 schon vor einem Jahr empfohlen habe. Zum Launch hatte ich zu viele Bugs und daher wartete ich ab, bis die Entwickler das Spiel optimierten. Das haben sie jetzt und mittlerweile ist Cyberpunk 2077 sogar eines meiner Lieblingsspiele geworden.

Aus guten Gründen habe ich vor ein paar Tagen einen zweiten Durchlauf gestartet und mich erneut nach Night City begeben. Dieses Mal mit einem anderen Ansatz, anderen Missionen und ich habe mich für ein anderes der vielen Enden im Spiel entschieden. Es ist das zweite Mal mein Tipp, aber ein zweiter Durchlauf lohnt sich.

Cyberpunk 2077 ist ein RPG-Shooter mit Fokus auf die Story und an dieser Stelle sei auch erwähnt, dass man wirklich mehr Nebenmissionen machen sollte, denn die sind gut und die habe ich beim ersten Durchlauf oft ignoriert. Und jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt für den Neustart, denn das große DLC erscheint am 26. September.

Ich habe Cyberpunk 2077 übrigens auf einer PS5 gespielt, was ich auch empfehle, da der Controller ganz passabel genutzt wird. Es kostet ca. 30 Euro, was ein sehr guter Preis ist. Es gibt auch hin und wieder Angebote für ca. 20 Euro oder teilweise 10 Euro, aber 30 Euro sind in meinen Augen ein fairer Preis für so ein großes Spiel.

