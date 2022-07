Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur fünften Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Golf Blitz

Diese Woche geht es um ein Spiel für Smartphones und Tablets und das seit vielen Jahren einzige Spiel auf meinem Smartphone: Golf Blitz. Habe ich schon 2019 hier empfohlen und seit dem hat sich das nicht geändert, ich spiele es bis heute.

Golf Blitz ist ein Spiel von Noodlecake, die einige noch von Super Stickman Golf kennen. Da kam aber nie ein neuer Teil, denn Golf Blitz steht seit dem im Fokus und rechnet sich vermutlich auch mehr, denn hier setzt man auf In-App-Käufe.

Golf Blitz ist Free-to-Play, man muss aber wirklich kein Geld ausgeben, um nach ganz oben zu kommen. Man zahlt nur für Outfits und Reaktionen im Spiel (und ein paar Effekte), selbst mit richtig viel Geld kommt man kaum schneller voran.

Am Ende zählt auch nicht euer Level, ihr müsst sowieso üben.

Golf Blitz ist Golf mit ungewöhnlichen Welten und Extras wie Bomben, Eisbällen und mehr. Man kann es nur online spielen und eine Partie dauert in der Regel nicht so lange. Und da ich mobil keine aufwändigen Spiele zocke, ist es perfekt für eine kleine Partie „zwischendurch“, wenn man sich zum Beispiel die Zeit vertreiben muss.

Macht Spaß, vor allem, wenn man besser wird, kostet nichts, wenn man die Zeit mitbringt und keine besonderen Outfits benötigt und man kann damit 5 Minuten, aber auch mal 30 Minuten totschlagen – das Internet sollte allerdings stabil sein.

Golf Blitz Preis: Kostenlos

