Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur vierten Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Stranger Things 4

Diese Woche gibt es mal eine sehr aktuelle Empfehlung, denn letzte Woche ging das Finale von Stranger Things 4 online (am 1. Juli) und wir haben es diese Woche geschaut. Diese Staffel hat mir sehr gut gefallen und mich komplett abgeholt.

Stranger Things hat sogar dazu geführt, dass wir eine kurze Pause unserer Pause bei Netflix eingelegt und ein paar Serien nachgeholt haben, was erst später geplant war. Für mich die bisher beste Staffel, mit einer der besten Folgen (Episode 7).

Viel mehr kann und will ich diese Woche gar nicht sagen, denn ich bin Spoilern aus dem Weg gegangen und alles, was ich jetzt sagen würde, kann man vielleicht als Spoiler einstufen, wenn man die bisherigen Staffeln von Stranger Things kennt.

Für Neueinsteiger: Es handelt sich um eine Mystery-Serie, die in den USA spielt und sich mit übernatürlichen Dingen beschäftigt. Es passieren „seltsame Dinge“.

Die vierte Staffel schließt den Kreis vieler Rätsel der Serie und liefert eine für mich gute Erklärung, was man bei solchen Serien nicht immer sagen kann. Sie ist auch sehr gut produziert und qualitativ extrem hochwertig. Netflix hat in den letzten Jahren (mMn) stark nachgelassen, das kann ich hier wirklich nicht behaupten.

Mein Highlight ist vor allem die Musik bei dieser Serie.

Staffel 4 hat aus einer für mich soliden Serie eine sehr gute Serie gemacht und ich bin gespannt, wie es endet (mit Stranger Things 5 ist offiziell Schluss) und ob man die Qualität halten kann. Ein Finale ist nie leicht, das wissen auch die Produzenten.

Also, meine Empfehlung geht diese Woche an Stranger Things.

