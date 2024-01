Mein Tipp der Woche: Grounded: The Making of The Last of Us

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Grounded

Diese Woche muss ich gar nicht so viel erklären, es geht um eine Dokumentation von Naughty Dog, den Entwicklern hinter Spielen wie Uncharted und The Last of Us. Bald erscheint Grounded II, welche die Geschichte hinter The Last of Us Part II erzählt – die Dokumentation wurde passend zur Remastered-Version geplant.

Mir war allerdings nicht bewusst, dass es zum ersten Spiel eine Dokumentation gibt und diese habe ich mir diese Woche in Ruhe angeschaut. Das Video ist bald ein Jahrzehnt alt, aber dennoch sehr interessant. Allerdings nur, wenn man die Spiele gespielt hat, was ich empfehle, denn das Video ist natürlich voll mit Spoilern.

The Last of Us, vor allem die Kombination aus Part I und Part II, ist eines meiner Lieblingsspiele, wie auch Uncharted, für mich gehört Naughty Dog zu den besten Studios, wenn es darum geht, wie man eine Geschichte in Spielen erzählt. Ich bin jetzt auf die neue Dokumentation gespannt, ein Datum haben wir leider noch nicht.

Grounded: The Making The Last of Us

PS: Der Algorithmus von YouTube hat erkannt, dass ich die beiden Videos (auch den Trailer zu Grounded II) mag und mir noch das Making-of der Serie bei HBO vorgeschlagen. Auch okay, aber lange nicht so gut, wie das Making-of zum Spiel.

