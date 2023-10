Mein Tipp der Woche: Höhenverstellbarer Schreibtisch von FlexiSpot

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Höhenverstellbarer Schreibtisch

Ja, ich bin spät dran und höhenverstellbare Schreibtische sind seit Jahren im Trend und haben sich etabliert. Doch als ich mein Büro damals neu plante, da entschied ich mich noch dagegen, was ich später dann doch etwas bereute. Da ich aber nicht direkt ein Upgrade kaufen wollte, war eine IKEA-Kombi viele Jahre der Standard.

Bei uns treffen aber immer wieder Mails mit entsprechenden Anfragen von Partnern ein und FlexiSpot gehört dazu. Ich mache zwar regelmäßig Sport und gutes und geplantes Rückentraining ist durch nichts zu ersetzen, doch ich verbringe viel Zeit am PC, sehr viel, daher habe ich vor einer Weile doch auf eine Mail geantwortet.

Mittlerweile begleitet mich eine Kombination aus FlexiSpot E7 Pro, der bei 599,99 Euro startet, und aus FlexiSpot B12 Pro, der 469,99 Euro kostet, im Alltag. Fangen wir mit dem Bürostuhl an, bei dem ich mich für die schwarze Version entschieden habe.

Der FlexiSpot B12 Pro im Alltag

Er ist etwas härter, als mein alter Bürostuhl, was das Ziel war. Der Stoff ist bisher angenehm, auch bei höheren Temperaturen, die es ja absurderweise die Tage noch hatte. Sowas ich mir sehr wichtig, denn ich habe keine Klimaanlage hier und will nicht im Sommer darauf schwitzen (wobei ich den Hochsommer verpasst habe).

Bei der Anleitung hat man sich jetzt nicht unbedingt die größte Mühe gegeben, sie ist sehr simpel und nicht so übersichtlich aufgebaut, aber der Aufbau selbst ist in meinen Augen kinderleicht und erklärt sich eigentlich auch ohne die Anleitung.

Die Verarbeitung ist gut, nur die Armlehnen lassen sich etwas zu leicht drehen, was mir im Alltag leider immer wieder versehentlich passiert. Da hätte eine Arretierung nicht geschadet. Nur eine Sache ist bei mir etwas grenzwertig, was aber wohl auch daran liegt, dass ich 1,90 m groß bin: Die Kopfstütze könnte noch etwas höher sein.

Ich sitze gut und bequem auf dem Stuhl, die Beinhöhe, alles kein Problem, aber wenn ich komplett aufrecht sitze, dann ist die Kopfstütze einen Hauch zu tief und liegt zu sehr auf meinen Schultern auf. Geht gerade so, größer dürfte ich nicht sein.

Hinzu kommt, dass die Kopfstütze etwas leicht nach unten rutscht, wenn ich mich mal etwas zu fest anlehne. Kurz ausgedrückt: Sie macht den sonst wirklich guten Eindruck ein kleines bisschen kaputt. Vielen wird das aber vielleicht nicht auffallen, da sie die Größe nicht ausreizen. Wer größer als 1,90 m ist: Das wird schwierig.

Der FlexiSpot E7 Pro im Alltag

Der Schreibtisch ist aber (fast) genau das, was ich gesucht habe. Hochwertige Beine, schwer, robust, massive Tischplatte, leiser Motor, schneller Motor, die Option zum Speichern von Positionen, Kabelaufbewahrung darunter, das passt soweit gut.

Nur die Kanten der Tischplatte sind doch etwas scharf, je nach Sitzposition auch gerne mal etwas unangenehmer. Nicht dramatisch, aber der 0815-Bekant-Tisch von IKEA war angenehmer, daher möchte ich das an dieser Stelle erwähnt haben.

Meine Kombination besteht aus mattschwarzen Beinen und einer weißen Platte, ich habe allgemein eine Kombination aus Schwarz und Weiß im Büro und hatte diese Kombination auch vorher. Die Steuereinheit hat übrigens Touch-Tasten (es gibt eine Kindersicherung) und dazu einen USB-Port (leider noch USB A) zum Aufladen.

Wie lebt es sich mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch? Ich will es schon jetzt nicht mehr missen. Habe mich in den ersten Tagen dazu gezwungen, da man es nicht gewohnt ist, aber mittlerweile geht das schon in Fleisch und Blut über. Vor allem bei Videos, wenn ich nicht viel am Stück tippe, stehe ich jetzt fast immer.

Ich kann die beiden Produkte von FlexiSpot empfehlen und falls es euch wie mir geht und ihr viel im Büro arbeitet und immer wieder darüber nachdenkt, ob so ein höhenverstellbarer Schreibtisch sinnvoll ist? Ja, wartet nicht. Ich hätte das schon viel früher machen sollen, daher ist diese Empfehlung auch mein Tipp der Woche.

PS: Ein Stehschreibtisch ist für mich keine Alternative für Bewegung und Sport. Ich bewege mich quasi jeden Tag, sei es mit Spaziergängen, mit Ausdauersport auf dem Rad oder dreimal die Woche im Gym. Diesen Schritt sehe ich eher als eine sinnvolle Ergänzung an, die meine anderen Tätigkeiten aber auf keinen Fall ersetzt.

