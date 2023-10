Mein Tipp der Woche: Nomad Sport Band V2 für die Apple Watch

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Mein Tipp der Woche: Nomad Sport Band

Ich bin mittlerweile mit einer Apple Watch Ultra unterwegs und kann mir derzeit nicht vorstellen, dass ich wieder eine kleinere Apple Watch nutze, da mir am Ende die Vorteile und das Design doch sehr zusagen. Allerdings gibt es einen Nachteil.

Die meisten meiner alten Bänder, die ich in fast 10 Jahren mit der Apple Watch so angesammelt habe, passen nicht mehr. Also sie passen, denn die 45 mm-Bänder passen an die Ultra, aber sie sehen oft nicht gut aus, da sie nicht optimiert wurden.

Hinzu kommt, dass ich meistens dunkle Modelle getragen habe, dementsprechend war auch der Stil so angepasst, dass das gut aussieht. Ich mag die Auswahl der drei Ultra-Armbänder von Apple, aber das Portfolio ist doch erstaunlich klein. Es gibt bis heute nur drei Optionen und man hat den Rest auch nie so richtig dafür optimiert.

Daher habe ich mir das Nomad Sport Band V2 von Nomad angeschaut, welches etwas dicker und „auffälliger“ ist und besser zur Apple Watch Ultra passt. So mein Eindruck, das ist sehr subjektiv. Es könnte gerne noch einen Hauch breiter sein, aber ich finde, es wirkt schon jetzt besser, als das normale Sportband von Apple.

Mit 60 Dollar ist es nicht gerade günstig und sogar etwas teurer, als die Option von Apple. Es ist aber eine gute Alternative, wenn man das Sportband von Apple mag, denn es ist sehr ähnlich und das gefällt mir. Und man kann das Nomad Sport Band bei Amazon Deutschland kaufen, wenn auch nicht in allen verfügbaren Farben.

Mir gefällt es jedenfalls gut in der dunkelblauen Version, die ihr hier seht. Aber ich halte mich mit weiteren Bändern noch zurück, falls die Apple Watch ab 2024 wirklich einen ganz neuen Mechanismus bekommt. Doch da das auch noch ein gutes Jahr dauert, wollte ich die Auswahl für die Ultra ein bisschen erweitern.

