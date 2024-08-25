Mein Tipp der Woche: LEGO Super Mario Piranha-Pflanze
Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.
Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.
Willkommen zur neuen Ausgabe.
Mein Tipp der Woche: LEGO Super Mario Piranha-Pflanze
Ich war in den letzten Tagen auf der Suche nach neuer Deko für mein Büro, denn der Bereich zum Filmen wurde mit dem Umzug überarbeitet. Hinter mir steht jetzt auch ein kleines Regal und das möchte ich mit der Zeit immer weiter auffüllen.
Ein Produkt wanderte aber direkt nach dem Umzug in den Einkaufskorb und das ist die LEGO Super Mario Piranha-Pflanze, die man mittlerweile für unter 50 Euro bei Amazon bekommt. Diese hat mir schon bei der Ankündigung ganz gut gefallen.
Doch die 65 Euro fand ich etwas hoch und so landete die Pflanze auf einer Liste. Fast 50 Euro sind jetzt auch nicht gerade günstig, aber günstiger wird sie (falls man kein Angebot erwischt) wohl nicht mehr, daher habe ich nicht länger gewartet.
Aufbau und Qualität sind gut, es hat auch echt Spaß gemacht, nach gut 20 Jahren mal wieder LEGO aufzubauen. Kann ich also empfehlen, das Set ist nicht nur für Kinder gedacht, auch als Super Mario-Fan kann diese Deko-Pflanze gut aussehen.
Ugh, selbst als Fan, viel zu teuer.
Die Pflanze sieht schon sehr cool aus aber mal bei aller Liebe. Das ist viel zu teuer!
Aber die Frage muss sich ja jeder selber stellen und für sich beantworten.
Also mehr als 30€ ist das doch nicht wert. Oder wie der Held der Steine immer sagt: Idiotentest :)
Sorry, aber langsam wird der Held der Steine echt unsympathisch. Es mag ja sein, dass die Legosets im Großen und Ganzen zu teuer sind. Aber trotzdem kann es Gründe geben Sets zu kaufen, zum Beispiel weil mein Fan von Mario ist. Deshalb jemanden als Idioten zu bezeichnen, ist für mich mindestens unhöflich.
Daumen hoch! 100 Punkte
Auch als Fan kann man Ansprüche haben. Ich bin Super Mario Fan seit Kindheitstagen und so sehr das auch haben möchte, sehe ich es nicht ein so viel zu bezahlen.
Es gibt auch anderes Merchandise, dass nicht so teuer ist.
Klar gibt es anderes Merch und keiner sagt, dass das günstig ist. Aber jeder kann doch selbst entscheiden, wie er sein Geld ausgibt. Und über andere zu urteilen, das machen wirklich nur Idioten.