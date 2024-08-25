Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: LEGO Super Mario Piranha-Pflanze

Ich war in den letzten Tagen auf der Suche nach neuer Deko für mein Büro, denn der Bereich zum Filmen wurde mit dem Umzug überarbeitet. Hinter mir steht jetzt auch ein kleines Regal und das möchte ich mit der Zeit immer weiter auffüllen.

Ein Produkt wanderte aber direkt nach dem Umzug in den Einkaufskorb und das ist die LEGO Super Mario Piranha-Pflanze, die man mittlerweile für unter 50 Euro bei Amazon bekommt. Diese hat mir schon bei der Ankündigung ganz gut gefallen.

Doch die 65 Euro fand ich etwas hoch und so landete die Pflanze auf einer Liste. Fast 50 Euro sind jetzt auch nicht gerade günstig, aber günstiger wird sie (falls man kein Angebot erwischt) wohl nicht mehr, daher habe ich nicht länger gewartet.

Aufbau und Qualität sind gut, es hat auch echt Spaß gemacht, nach gut 20 Jahren mal wieder LEGO aufzubauen. Kann ich also empfehlen, das Set ist nicht nur für Kinder gedacht, auch als Super Mario-Fan kann diese Deko-Pflanze gut aussehen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.