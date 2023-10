Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Sonic Superstars

Sonic Frontiers fand ich okay und für einen 3D-Titel nicht schlecht, aber es hat mich noch so sehr abgeholt, wie andere 2D-Spiele von Sonic. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mit dem 2D-Stil aufgewachsen und eine Erinnerung daran habe.

Daher war ich auf Sonic Superstars gespannt, welches ich in den letzten Tagen so nebenbei auf der Nintendo Switch gezockt habe. Ein Sonic-Spiel ist für mich kein Titel, den ich am Stück durchspiele und es wird sicher noch bis Ende des Jahres dauern, bis ich es beende. Doch es trifft bisher durchaus meinen Geschmack.

Mit gefällt die Grafik, mit gefällt der Aufbau, das Gameplay ist schnell und bunt und es kommt ein gutes „Sonic-Gefühl“ auf. Mit Blick auf andere Spiele, wie das neue Super Marios Bros. Wonder, fehlt mir aber doch das gewisse „Extra“ und die Formel von Sonic bringt wenig bis keine Innovation mit. Alter Wein in neuen Schläuchen.

Das ist okay, wenn man weiß, worauf man sich hier einlässt. Dann kann man mit Sonic Superstars wirklich viel Spaß haben. Es ist kein Spiel, bei dem ich mich 2-3 Stunden vor den TV setze, aber hin und wieder 30 Minuten mit der Nintendo Switch machen wirklich viel Spaß und genau so möchte ich Sonic Superstars beenden.

Was auch bedeutet: Auf der Nintendo Switch, die bei mir mittlerweile wieder fast ein reiner Handheld ist, macht Sonic Superstars viel mehr Spaß. Es fühlt sich stark wie ein Mobile-Titel an und ordnet man das so ein, ist das ein echt gutes Spiel.

Allerdings sind die 60 Euro UVP etwas hoch angesetzt und es wundert mich nicht, dass wir bereits bei unter 50 Euro angelangt sind. In meinen Augen ist das ein sehr gutes Spiel für 40-45 Euro und da es ein absolut wildes Jahr an Spielen ist, wäre das auch ein Titel, bei dem man mal ein erstes (richtiges) Angebot abwarten kann.

Fazit: Sonic Superstars macht viel Spaß und ist für Fans des 2D-Stils durchaus eine Empfehlung, wenn auch nicht für volle 60 Euro und in meinen Augen eher auf einer Nintendo Switch, vor allem auf der OLED-Version macht es einen guten Eindruck.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->